5成8青年平均月薪不到30K　八年級生普遍不滿意現職

▲5成8青年平均月薪不到30K。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者余弦妙／台北報導

根據主計總處公布資料顯示，4月失業率4.03%，創近7年同月新高；1111人力銀行觀察年齡層發現，15至19歲者失業率7.77%、20至24歲者11.60%，而25至29歲者失業率為6.68%。整體而言，29歲以下青年失業率普遍高於整體平均。

1111人力銀行針對29歲以下青年進行調查發現，擁有正職工作的受訪者，有高達36.1％坦言「不滿意」現職，其中甚至有15.0％表示「非常不滿意」。僅14.3%滿意現職；另有46.6%則認為現職「普通」。八年級生對於現職滿意度平均分數僅44分，遠低於60分及格，顯見大多數受訪者並不認同目前工作現況。

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進一步觀察受訪者薪資收入，有高達5成8平均月薪不到3萬元，而整體平均薪資水準為31,137元。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，國內疫情平穩，防疫措施逐漸鬆綁，社區雖然相對安全，但疫情衝擊經濟面已然浮現，根據主計總處公布4月份失業人數達48.1萬人，較上月增加3.6萬人，且有走升趨勢，加上六月畢業季腳步接近，預計28萬名大專應屆畢業生將投入勞動市場，可以預見失業率恐持續攀高，對於今年的社會新鮮人無疑是一大挑戰。又觀察正在職場中拚搏的八年級生，有將近六成月領不到3萬元，以致於工作滿意度低落。

何啟聖指出，為協助今年應屆畢業生不受疫情影響而打亂求職節奏，1111人力銀行特開闢「2020知名大學聯合校徵」，集合企業最愛的重點大學，並匯集上百家知名企業職缺，新鮮人可精準鎖定中意的工

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