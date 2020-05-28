「賣的就是台灣味」！破千柑仔店重掛復刻菸酒牌　風華再現

▲近期約有千店的柑仔店重新掛上鐵牌子，喚起台灣人早年的記憶。（圖／台灣菸酒提供）

記者吳靜君／台北報導

早年台灣各村落的柑仔店都掛著「菸酒牌」俗稱鐵牌子，代表這些柑仔店是公賣時期可以販售菸酒的「許可證」，柑仔店也漸漸成為台灣當年物資與鄰里之間的交流的中心。台酒近期讓菸酒牌重回柑仔店，且認證已經超過千家，重新掛上復刻鐵牌子，且將與這些店合作行銷、讓喜好者可以在這些傳統商店淘寶，欲讓傳統柑仔店重回風華。

菸酒牌是源自專賣制度，1897年日治時代開始專賣事業延續到台灣光復之後，且在1947年台灣成立菸酒公賣局，專賣菸酒業務，當時菸、酒零售合併，經營菸酒專賣，所以須向公賣局申請許可證，且有「菸酒牌」才能夠零售菸酒，所以在公賣時期，掛有菸酒牌的雜貨店（柑仔店）象徵是政府許可販售菸酒的有牌零售商，到1997年全國「有牌」零售商高達6萬9726家。但是隨著台灣加入世界貿易組織（WTO），就廢止了實施將近50年的菸酒專賣制度，菸酒品項開放、貿易自由化，菸酒牌也就走入歷史。

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▲公賣時期的菸酒牌。（圖／台灣菸酒提供）

▲復刻的鐵牌子。（圖／台灣菸酒提供）

為了振興台灣傳統的商店，台灣菸酒與過去掛有菸酒牌的柑仔店合作，也是台酒長久以來的合作老朋友，重新復刻「菸酒牌」與重新掛上。台酒表示，目前獲認證的菸酒牌特約店已突破千家，所掛的鐵牌子都印有獨一無二的專屬編號。希望藉由菸酒牌形象重整，針對客戶分級管理並聚焦行銷資源經營，強化更緊密的合作關係，並輔助通路夥伴在市場競爭中仍成長茁壯，共同取得雙贏。

掛有新「菸酒牌」的柑仔店，將布建較完整的優質產品線，包含菸酒及非菸酒類商品，也讓消費者可以在店內挖掘台酒隱藏版好物，特約店也享有新品或特殊商品的優先販售。台酒指出，這塊牌子賣的不再只是經典產品，更是「台灣味專賣」，結合台酒百年優質產品的好味及滿滿的人情味。

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▼近期約有千店的柑仔店重新掛上鐵牌子，喚起台灣人早年的記憶。（圖／台灣菸酒提供）