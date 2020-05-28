單日激增79病例！物流中心職員「不戴口罩」流竄...創2個月來最高紀錄

▲南韓京畿道富川市Coupang物流中心發生大規模群聚感染。（圖／翻攝自Naver地圖）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從經歷梨泰院群聚感染、以及後續引發的京畿道富川Coupang（쿠팡!）物流中心群聚感染後，連兩日新冠肺炎（COVID-19）新增病例急遽上升！今（28）早南韓衛生當局通報79名病例，為53天以來單日確診人數最高，其中富川物流中心共累計69人感染。

富川物流中心群聚感染一發不可收拾，且不少派遣制員工、甚至正職員工身兼數職，在各大物流、客服中心流竄。位於富川市中洞的客服中心UBASE（유베이스），為南韓國內規模最大，一名20多歲的員工宣告確診，經疫調結果，他23至24日曾至富川物流中心打工，懷疑因此遭感染。生鮮食材宅配公司「Market Kurly」（마켓컬리）位於首爾市松坡區長旨洞的物流中心，一名44歲的女員工也確診，經疫調結果，她23日曾至大田市又松藝術會館參加健康食品事業說明會，懷疑是遭同樣參與說明會的富川物流中心45歲女職員感染。

▲物流中心的職業特性，更易引發群聚感染效應。（圖／翻攝自Naver地圖）

南韓首都圈有2500萬人居住，集中全國半數以上人口，針對連日來患者數暴增，中央災難安全對策本部長朴淩厚（박능후）感到憂心，「物流中心的勞動人口數密集，若未遵守防疫守則戴口罩、生病請假，易引發大規模群聚感染，同時威脅到校上課學生的健康，業者應徹底管理流動人口名單」。他同時呼籲，首都圈居民近期內盡量避免不必要的外出與聚會。

南韓教育部長兪銀惠（유은혜）表示，校長可根據當地疫情，和地方的教育廳長、中央的教育部長協調，討論是否延期到校上課。富川市教育廳決議暫緩251所學校內高二以下學生到校上課；仁川市教育廳28日也決定，讓緊鄰富川市的富平區、桂陽區轄下243所學校，除高三以外年級的學生暫時停止到校上課，改為遠距教學。

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