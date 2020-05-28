13歲少女和大叔私奔　睡夢中遭父親「鐮刀斬首」榮譽處決

記者吳孟臻／綜合報導

伊朗近日發生一起駭人謀殺案。一名年僅13歲的少女艾許拉菲（Romina Ashrafi）因戀上34歲的男子遭到反對，兩人相約私奔。後來艾許拉菲被帶回家，卻在睡夢中被以「榮譽處決」之名，慘遭父親用鐮刀斬首，屍首異處。

根據當地媒體報導，艾許拉菲愛上年紀大21歲的卡瓦里（Bahamn Khavari），這段戀情遭到父親強烈的反對，更不同意他們結婚，在無法獲得雙方家庭的認同下，這對老少配情侶相約落跑。

隨後雙方家人報警，經過五天的搜索，警方找到兩人，並將艾許拉菲送回家。雖然艾許拉菲向警方表示，害怕回家後會有生命危險，但根據伊斯蘭共和國的法律，警方不得不將她送還給家長。

當地媒體報導，父親砍殺女兒後，主動向到警局自首並承認所有犯行，當時手上還拿著殺人凶器。區政府表示，兇嫌已被拘留，案件也正在調查中。婦女組織的副主席伊布塔卡（Masoumeh Ebtekar）表示，要針對此刑案要求進行特別調查，也透露，如果艾許拉菲父親定罪，只要面臨最多10年的牢獄。



因為根據伊斯蘭法律，直系血親被授權允許謀殺親屬。兇嫌是艾許拉菲的監護人，代表他如果以榮譽處決之名殺害家人，可以逃過死刑。

此案件在伊朗各地發酵，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）得知後向內閣要求，加速研擬出抵制榮譽處決的法律，避免再讓類似的悲劇發生。

伊朗法律規定，少女只要滿13歲即可結婚，平均結婚年齡是23歲。在伊朗榮譽處決的確切死亡數字不得而知，首都德黑蘭的警方先前曾表示，「榮譽殺人」大約占伊朗謀殺案的2成。

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