「間諜鴿」腳環藏密碼？警方關押求解...鴿主嗆聲：那是手機號碼

▲美國中央情報局（CIA）表示，鴿子是最有能力的間諜。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）



實習記者劉雪兒／綜合報導

印控查摩與喀什米爾地區（Jammu and Kashmir）有村民抓到一隻鴿子，轉交給警方後，發現這隻鴿子腳上戴著有「代碼」的環，當局懷疑是隻「間諜鴿」。不過自稱是飼主的一名巴基斯坦男子表示，這隻他是在開齋節釋放象徵和平的鴿子，腳環上的代碼其實是他的手機號碼，要求警方釋放歸還。

根據《BCC》報導，這隻鴿子在25日被村民抓到後，因被懷疑是間諜鴿，因此目前被關押在牢籠裡，警方正積極破解腳環上的代碼。不過，聲稱是飼主的男子哈比布拉（Habibullah）則表示說，代碼其實是他的手機號碼，他向印度總理莫迪（Narendra Modi）喊話，印度應該避免傷害無辜的鳥類，要警方趕快把鴿子還給他。

事實上，印度也曾於2016年5月時宣稱，在帕坦科特（Pathankot）抓到間諜鴿；同年10月份，警方也在巴米利亞村（Bamial village）捕獲一隻鴿子，並且在腿上發現一張繫著收件人為印度總理莫迪的紙條，為了防止逃跑，警方還剪掉了鴿子的翅膀；2017年2月發現的間諜鴿則因為警方疏忽而逃走。

喀什米爾居民多為穆斯林，1947年印巴分治後，巴基斯坦派兵占領該地，當時的統治者逃到印度，以「國家併入」作為條件申請救援，而印度也派兵介入占領部分喀什米爾。隨後，印巴戰爭後雙方簽署停火協議於1949年生效，但也引發兩國70年來的主權紛爭；印度也在所占領地區設立查摩與喀什米爾省（Jammu and Kashmir）。