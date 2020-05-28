日媒曝「6月25、26日」華府舉行G7峰會　川普：證明世界回歸正常

▲美國可能在6月25日、26日重啟G7峰會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日媒消息指出，美國已經著手與G7成員國聯繫，預計6月25日、26日在華盛頓特區舉辦G7峰會。美國總統川普認為，重啟峰會就是告訴全世界，一切正回歸正常；國安顧問歐布萊恩也說，華府的疫情高峰期已經過去。

《日本經濟新聞》消息指出，美國預計6月25日、26日重新在華盛頓特區舉辦「面對面」的G7峰會，希望能盡速解除國際旅行限制，恢復全球經濟。美國總統川普（Donald Trump）27日表示，重啟面對面峰會的意義在於，告訴世界一切正在回歸正常。

歐布萊恩（Robert O’Brien）24日也表示，他相信華府的新冠肺炎疫情的高峰期已經過去，美國願意在當地舉辦面對面的峰會，G7成員國的領袖們也非常願意親自會面，「總統發出了邀請，到目前為止，我們得到了很好的回應，如果各國領袖能來，我們將確保這是一個安全的環境。」

目前已有消息指，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）願意親自出席峰會；美日外交人士23日消息也指，日本首相安倍晉三有意赴美參加此次峰會，且正在探討與川普舉辦雙邊領導人會談的可能性。

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