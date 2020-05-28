梅根、凱特「陷冰點內幕」曝光　一場婚禮引爆王室紛爭…竟是褲襪惹禍

▲凱特與梅根的互動經常成為焦點。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

英國哈利王子的妻子梅根（Meghan Markle）雖然已淡出王室，外界仍高度關注她的各種傳聞。而英媒消息指出，外傳梅根與嫂嫂凱特王妃（Kate Middleton）不合，其實紛爭源自2018年5月她與哈利的婚禮，兩人在是否要穿褲襪的事情上起了衝突。

《每日郵報》引述英國雜誌《閒談者》（Tatler）指出，梅根與哈利在2018年5月舉行婚禮，根據消息人士說法，當時凱特想要遵守禮節，讓伴娘與當時3歲的小花童夏綠蒂小公主都穿上褲襪，但梅根不同意。

這篇文章名為「偉大的凱瑟琳」（Catherine the Great），描述婚禮在彩排期間出了意外，那天氣溫很高，顯然伴娘們正討論是否該穿上褲襪。匿名的友人透露，「按照禮節，凱特覺得應該要這麼做，但梅根不想要這樣。」最後婚禮當天照片顯示，伴娘都沒穿上褲襪，應該是梅根吵贏了凱特。

▲哈利與梅根感情甜蜜，淡出王室生活。（圖／路透）



另一名好友還表示，自從梅根與哈利於今年3月底退出王室生活後，凱特與威廉王子被迫承擔更多責任，凱特感到筋疲力盡，也對如此繁複的工作量非常憤怒，「當然，她仍保持微笑，穿著得體，但她不想要這樣。」

友人說，凱特工作過度，就像高層的執行長般，幾乎沒有任何時間休息。另一名人士告訴《閒談者》，梅根與哈利都太自私，而凱特除了處理大量事務，還有三名小孩要養育。

報導描述，英國因為疫情而展開封城期間，凱特與威廉也是馬不停蹄般忙碌，透過視訊方式關懷民眾。同時，哈利與梅根則住在美國加州比佛利山莊的豪宅。不過，肯辛頓宮一名發言人則表示，這些報導陳述不實，發行前也未提交給肯辛頓宮。

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