香港「不再自治」川普可奪去優惠待遇　美亞太助卿揭懲罰方案

▲外界高度關注川普是否就香港議題實施制裁。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

中國人大今（28）日審議「港版國安法」。此前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）27日宣布，香港不再具有高度自治地位。至於美方到底會採取哪些行動，美國國務院負責亞太事務助理國務卿史達偉（David Stilwell）提出幾點可能。

《路透社》報導，史達偉表示，美方可能做出的行動就像一份很長的清單，涉及多個領域，包括調整簽證範圍、實施經濟制裁。他並未詳細說明細節，但強調將評估措施，減輕香港人民與美在港企業受到的影響。

現階段仍不確定美國總統川普是否會宣布重磅措施，也就是取消香港的特殊經濟待遇；早在1997年主權移交時，美方就一直賦予香港這個地位。兩名知情人士告訴《路透》，美方初步最可能採取的行動，包括制裁推動「港版國安法」的中國官員、政府、安全單位與企業。

還有三名消息人士透露，另一個美方正考慮的方案，是暫停香港對美國出口的優惠關稅稅率；此舉可能使得香港的商品關稅稅率跟中國相同，由於美中陷入貿易戰，這樣的舉措如同重大打擊。

▲蓬佩奧宣布香港已經不再有足夠自治權。（圖／翻攝自Twitter／SecPompeo）



美國官員與知情人士提到，川普政府正制定一系列選項，藉此懲罰中國推動港版國安法，內容包括實施制裁、祭出新關稅、進一步限縮中國企業。如今蓬佩奧27日發表聲明指出，香港失去高度自治。真正的選擇權交到了川普手上。

匿名的消息人士提到，美中原本就因為新冠肺炎（COVID-19）疫情陷入緊張關係，美方仍繼續討論各種方案，尚未做出最終決定。

至於川普政府的舉措有多「嚴重」，得取決於中方推動國安法的力道。依據美國法律，總統如果認為香港失去自治程度，不得再享有特殊待遇，有權發布行政命令來暫停相關優惠。

根據1992年通過的「香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act），美國國務卿必須定期提交香港情勢評估報告給國會。「香港政策法」內容則指出，美方認定香港主權於1997年移交中國後，在國防、外交之外的事務方面，仍保有高度自治，所以給予香港商品特殊優惠，同時鼓勵美企在港經營。

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