波音宣布裁撤1萬2000名員工！　年底前再裁數千人

▲波音（Boeing）737 MAX機型飛機停在停機坪 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國波音公司（Boeing Co）27日表示，受到疫情衝擊，他們預計在美國進行1萬2000名員工的大規模裁員，包括6670位非自願離職的員工。波音還透露計畫接下來的幾個月內，會再裁撤數千名員工，但這個跨國企業並未指出會在哪個國家或地區動作。

路透社報導，波音周三（27日）宣布，裁撤近1萬2000名員工中，5520人將會自願離職，另外有6770名員工則是非自願離職。這波大規模裁員中，在華盛頓州就職的員工就有9800人。

▲波音公司總裁兼執行長卡爾霍恩。（圖／達志影像／美聯社）

總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）在一封給員工的電郵中說明，疫情對航空產業造成的毀滅性影響，代表顧客對商業客機和相關服務的需求，在好幾年內會大幅驟減，也就代表生產線上和辦公室裡的工作機會，都會跟著減少，「我希望還能有其他的辦法」。波音表示在未來的幾個月內，還會分批裁撤數千名員工。

波音公司近年因為737MAX型號客機，接連發生墜機事件，生產計畫備受影響，蒙受巨大損失，緊接著又遇到疫情肆虐，受到國際航班大減二次重創。4月份波音出現今年第二次的零訂單紀錄，原先共108架的737MAX訂單，也被全數取消，是自1962年以來的最低谷。

4月份時波音已釋出消息，將會在2020年底前，從全球16萬名員工中，裁撤約10％左右，相當於1.6萬人；航空航天專業工程人員協會（SPEEA）發言人，26日才向路透社證實，已接到波音的大規模裁員通知。

與此同時，波音宣布將在華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，低限度製造737MAX，27日股價應聲上漲3.3％到149.52點，收盤價再漲4.78％到156.66點。

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