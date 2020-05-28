賭城拉斯維加斯再8天重啟！　解封第二階段高規格防疫

▲五光十色的拉斯維加斯小心開城。（圖／記者彭懷玉攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

內華達州長西蘇拉克（Steve Sisolak）26日宣布，賭城拉斯維加斯將在6月4日重新開放，營業細節則必須遵守本周五開始實施的第二階段解封指引。內華達州博彩委員會也釋出新的營業規則，包括所有入場前一律量體溫。

《今日美國》旗下媒體《雷諾公報》 （Reno Gazette-Journal）報導，美國即將於29日進入解封第二階段，而賭城開放後必須遵守的規則包括，酒吧不提供餐點服務、禁止SPA及按摩服務、禁止人體彩繪及穿洞等、禁止使用健身房及設施。

西蘇拉克歡迎全國各地遊客到賭城享樂，如同往昔的美好時光，但要多加一份謹慎小心，若確診病例激增，也可能再次關閉賭場；另外，他也宣布自29日起，開放最多50人的宗教集會活動。

賭城於6月4日後，所有賓客入場前一律都得量測體溫，而且營業場所隨時必須要有醫護團隊待命；若發現賓客身體有異樣，也必須有指定區域可以進行2019新冠病毒的快篩檢測。

所有夜店、俱樂部維持關閉；所有餐廳、酒吧、商店，甚至賭場地板，都會有大量告示牌，提醒賓客保持社交距離，若賭客彼此太過接近，將會被保全勸阻。遊戲機如吃角子老虎都要隨時擦拭消毒，荷官在每局之間也可以提供免費的酒精或消毒液，給賭客們清潔手部。