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2個月增加179億美元身價！　拼多多黃崢躍升「全球漲幅最大富豪」

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記者黃翊婷／綜合報導

知名雜誌《富比士》（Forbes）中國版27日公布全球25名頂級富豪2個月內的身價變化，其中中國第二大電商拼多多創辦人黃崢的財富漲幅最大，靠著股價翻轉上升179億美元，總身價達到356億美元，一舉躍升成為中國排行第三名的富豪。

▲電商平台「拼多多」執行長黃崢（圖中央）。（圖／視覺中國CFP）

▲黃崢（圖中央）創辦的拼多多是中國知名社交電商平台。（圖／視覺中國CFP）

根據《富比士中國》網站公開的資料顯示，今年初全球受到新冠肺炎疫情影響，世界上的超級富豪們卻是「富上加富」，於是決定列出前25名富豪進行比較，發現他們在近2個月內一共增加2550億美元的資產。

請繼續往下閱讀...

雖然全球富豪榜第一名還是亞馬遜（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos），總身家達1469億美元，但總計漲幅最大的是中國第二大電商拼多多創辦人黃崢。

▲▼ 穆克什．安巴尼（Mukesh Ambani）。（圖／路透社）

▲印度富商安巴尼的資產漲幅也很大。（圖／路透）

文章中分析，黃崢之所以可以在2個月內增加179億美元，是靠著電商團購模式及打折等促銷活動，加上拼多多股票自3月23日以來一路翻轉，讓他的總身價衝上356億美元，躍升中國排行第三名的富豪。

另一名財富漲幅驚人的富豪是印度商人安巴尼（Mukesh Ambani），4月臉書宣布以57億美元投資電信公司Jio Platforms，該公司是安巴尼已故父親創立的信實集團（Reliance Industries）旗下子公司之一，他光是在今年5月就分別募集到7.4、15億美元的資金，算一算2個月以來一共增加200億美元的身價，總計資產為527億美元。

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