英國當局：境內中媒報導「嚴重違反規定」　限15天內說明

▲中國大陸及香港間的問題，引起國際關注。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦27日專電

《金融時報》報導，英國通訊管理局（Ofcom）調查發現，中國國有的《中國環球電視網》（CGTN）去年報導香港抗爭相關新聞時，角度嚴重偏頗，違反英國當局規定的中立原則。

CGTN是中國的中央廣播電視總台旗下全球性電視網，前身為央視的外語國際頻道，在2018年1月設立倫敦總部，希望把英國作為拓展至歐洲的跳板。

報導指出，英國通訊管理局26日表示，CGTN去年8月至11月於英國播放的5個頻道，在報導香港抗爭事件時沒有呈現北京當局角度以外的立場，違反英國規定的中立原則。

英國通訊管理局稱，這些頻道的採訪內容只針對批判香港抗爭、支持香港政府作法的民眾，「嚴重違反規定」。

根據規定，CGTN有至少15個工作天回應這些指控，英國通訊管理局指出，考慮對CGTN祭出懲處。英國通訊管理局有權要求頻道播出調查結果、開出罰單，甚至撤銷播放執照。

英國通訊管理局去年7月曾開罰俄羅斯國家支持的媒體《今日俄羅斯》（RT）電視台，裁定頻道在報導前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒在英國遭到毒殺事件時違反中立原則，罰款20萬英鎊。

持有CGTN在英國播放執照的星空傳媒（Star China Media Limited）回應，英國通訊管理局要開罰的舉動「不適當、不必要，也不成比例」。

星空傳媒聲明，坦承「在有巨大爭議的事件中，我們不能只報導中方意見」，但CGTN的目標是「把中國觀點告訴我們的國際觀眾，而這些觀點通常與西方主流媒體不同」。星空傳媒辯稱，CGTN的觀點，很可能不同於觀眾對於英國電視台，像是英國廣播公司（BBC）的期待。

CGTN被認為是中共喉舌，已經被禁止在推特等平台發送廣告，以免民眾對香港抗爭事件產生誤解。英國通訊管理局針對CGTN的調查由媒體監管小組發起，目前仍有3起投訴正在調查中。

第一起是曾在中國入獄的前英國記者韓福瑞（Peter Humphrey），於去年5月投訴CGTN播出他在受到脅迫下的自白。第二起來自銅鑼灣書店股東桂民海的女兒，同樣投訴CGTN播出父親在受到脅迫下念出自白的畫面。最近一起則是去年11月，聲稱受到中共當局刑求的前英國駐香港總領事館職員鄭文傑，投訴CGTN播出他被迫承認嫖娼的影片。