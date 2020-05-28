WHO成立基金會另闢「非傳統財源」　譚德塞駁外界猜測：和川普無關　

▲WHO秘書長譚德塞做例行防疫簡報。（圖／翻攝自Facebook／WHO）

記者張靖榕／綜合外電報導

世衛組織（WHO）於27日的視訊簡報上向媒體宣布，將成立基金會「WHO Foundation」，籌措「非傳統來源」資金，以紓解2019新冠病毒（COVID-19）全球大流行期間的防疫花費。美國總統川普凍結資金並威脅改善後，WHO就推出基金會，時間點相近也引起外界揣測。

路透社報導，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesu）表示，組織最近幾年已經「多次」警告，造成全球大流行的疫情遲早會發生，而許多國家儘管意識到準備不足，但資金始終不到位。

「投資這些（防疫）計畫，並確保各國準備好對抗」，譚德塞說結束當前的疫情後，還需要準備面對下一次的大爆發，「很可能發生，因為我們還很脆弱。」他這個月曾說過組織的年度預算僅有23億美元，對一個國際組織而言是很小的規模，而且資金來源太不穩定；「WHO Foundation」則是作為一個獨立實體，透過「非傳統來源」籌措資金，為組織面對全球公衛挑戰增加助力。

對於最大金主美國中斷金援，造成WHO龐大的資金短缺，外界很容易就將其視為基金會得的成立原因；譚德塞對此表示，基金會的成立和最近的「資金問題」並沒有關聯，而是好幾年準備的結果。

川普指責如今WHO的組織運作根本是繞著中國轉，甚至幫中國從爆發之初一路隱匿疫情，因此挾著中斷美國金援的威脅，在一張給譚德塞的公開信中，施壓WHO立刻重組並矯正錯誤，限期30天。