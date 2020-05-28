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新冠肺炎奪全球超過35萬性命　美國死亡數突破10萬大關

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文／中央社巴黎27日綜合外電報導

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間27日11時（台灣晚間7時），2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在全球奪走至少35萬608條人命，美國死亡人數逼近10萬大關。

疫情自去年底在中國爆發以來，迄今已蔓延至196個國家及地區，全球累計確診病例至少560萬5020起，其中至少222萬2200人被認為已經康復。

美國是全球疫情最嚴重國家，累計確診168萬1418例，9萬8929人染疫病故，至少38萬4902人被宣告康復。

英國死亡人數排名全球第2，僅次於美國，迄今累計確診26萬5227例，3萬7048人病故；接著依序為義大利，累計確診23萬555例，3萬2955人死亡；法國累計確診18萬2772例，並有2萬8530死；西班牙累計23萬6259人確診，2萬7117人死亡。

▲▼紐約救護人員將患者送醫,新冠病毒,新冠肺炎。（圖／路透）

▲紐約救護人員將患者送醫。（圖／路透）

西班牙25日將死亡人數下修2000人，因為一些死者被重複計算或是錯誤歸咎於染疫病故。

中國（不包括香港、澳門）累計確診8萬2993例，並有4634人病故，病癒人數則有7萬8280人。

歐洲累計確診206萬7069例，其中17萬3948人病故；美國與加拿大累計確診176萬8065例，其中10萬5664人死亡；拉丁美洲與加勒比海累計確診80萬3778例，4萬3458人病故。

亞洲累計確診47萬7600例，1萬4794人病故；中東累計確診36萬799例，9017人死亡；非洲累計確診11萬9236例，3596人死亡；大洋洲累計確診8497例，131人病故。

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