台股高檔區間震盪　早盤上漲51點

▲台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

全球逐漸重啟經濟，激發華爾街經濟復甦的希望，投資人暫時拋開中美緊張局勢的擔憂，週三美股四大指數強勁收盤，道瓊也突破 25000 點大關。台股今（28）日受激勵，開盤上漲26點、以11040點開出。



截至上午9點03分，指數來到11066點、上漲51點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以298.5元開出、上漲0.67%；股王大立光（3008）以3935元開出、上漲1.41%；鴻海（2317）以75.7元開出、上漲0.53%。



美國的防疫封鎖措施繼續鬆綁，市場對新冠疫苗最終將問世保持樂觀情緒，加上美國推出大規模刺激措施，帶動股市一路上揚。迪士尼日前宣布計劃從7月11日起分階段重新開放佛羅里達州迪士尼世界度假區。賭場業者MGM Resorts也表示，將於6月4日重新開放拉斯維加斯的四家賭場。



美股道瓊指數上漲 553.16 點，或 2.21%，收 25,548.27 點。標普 500 指數上漲 44.36 點，或 1.48%，收 3,036.13 點。那斯達克指數上漲 72.14 點，或 0.77%，收 9,412.36 點。費城半導體指數上漲 26.80 點，或 1.47%，收 1,847.31 點。