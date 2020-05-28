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長榮駙馬參戰！想結盟張國煒扳倒老大　老三「急踩煞車」原因曝光

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長榮集團經營權之爭至今1年多未平息，週五將進行張榮發（文教）基金會董事改選。

圖文／鏡週刊

知情人士說，張國政在長榮經營權之爭中，將在二個基金會董事會要求15席董事全面改選，目前張國明與張國政結盟，對抗老大張國華與現任基金會董事長鍾德美等當權派，除了張國明及張國政二人都要參選外，姊夫、前兆豐金控董事長鄭深池也出現在董事候選名單上。

 

本刊調查，張榮發的老二張國明及老三張國政陣營在商討策略時，曾有人建議和已出走的二房張國煒聯盟，但張國煒在2016年父親張榮發過世後，依據張榮發的遺囑出任集團總裁，立即被大房三位哥哥掃地出門，目前自創星宇航空，考量與他與長榮結盟意願應不高，加上老三曾對張國煒提告訴請遺囑無效，也控告二房李玉美偷張榮發珍藏的人參，彼此裂痕已深，合作可能性低，老三才峰迴路轉找回當年與父親決裂而出走的鄭深池，希望逆轉勝。

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張榮發大房三兄弟爭經營權，次子張國明（圖）今年初曾開記者會，但全程不發一語。

知情人士表示，鄭深池政商關係良好，特別是與綠營的往來，還曾替前第一夫人吳淑珍匯款海外遭查辦，老二、老三此舉應是想借重鄭深池的人脈，以做「公親」為名助攻；但當年鄭深池出走長榮時，除帶走長榮航空副董事長許瑞源，並一度要讓許擔任華航董事長與長榮航空打對台，讓張榮發氣到發抖，這回鄭深池能否獲長榮員工認同，已在集團內部引發不少討論。

張榮發（右）過世後，大房三兄弟發動奇襲，將二房獨子張國煒（左）踢出長榮決策圈，如今大房三手足也鬩牆。（聯合知識庫）

本刊調查，張榮發慈善基金會15席董事中，有9席支持老二張國明及老三張國政，掌權的老大張國華僅獲6席支持，依據《財團法人法》改選董事須有10人出席投票，因此，老二、老三派欽點鄭深池出馬角逐董事，希望能讓董事會變天。

知情人士表示，張榮發慈善基金會雖僅擁有長榮國際5％股權，但仍是關鍵少數，如果鄭深池在本週五的張榮發慈善基金會中，能獲選進入該基金會，可能將是老二、老三反攻的破口。

張榮發的三子張國政（圖）引進姊夫鄭深池當董事，希望解決經營權爭議。


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