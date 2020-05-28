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女碩生控性侵大逆轉！自比「二手貨」　教授示愛：給我試用3個月

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海洋大學商船學系（圖）3年前爆發教授意圖性侵女學生事件，震驚各界，陳世宗當時即否認指控，對於社會觀感不佳，深感抱歉。

圖文／鏡週刊

海大商船系副教授陳世宗遭女碩士生誣指企圖性侵，雖然一審還他清白，女學生被依誣告罪判刑。本案發生在2015年4月25日晚間11點，當時51歲的陳世宗因與女友分手，心情不佳想找人聊天，帶著一瓶紅酒及蛋糕，到在職碩士班陳姓女學生位於基隆市區的套房聊天，當天還是他的生日，未料卻成一場驚魂記。

女學生指控遭指導教授企圖性侵震撼校園；沒想到，3年後案情出現大逆轉！陳世宗為洗刷冤屈，不得已向法院提出案發時的錄音檔，譯文內容顯示雙方互相調情，宛如戀愛中男女，火辣對話讓人聽了臉紅心跳。

雙方一直調情到天亮，陳女才騎車載陳世宗回到住處，二人事後也在Skype開心聊天，根據Skype對話內容，陳世宗一開始沒接到女方來電，隨後他發訊息給陳女提到：「謝謝妳陪我度過一個溫馨的生日夜晚，妳早點休息吧，晚聊！」不久後，女方回說：「謝謝老師給我陪你的機會！」「想了幾個小時，昨晚是真的嗎？」

 

陳世宗也回：「那就好，身體健康很重要」，女方又回：「老師的愛心按摩，讚～～～」「說真的，心有點亂」陳世宗又說：「好吧！那我就不打擾妳了，等妳平靜以後再來談，OK？」女方說：「倒不需等平靜」，陳世宗說：「怎麼了？為何心煩？」，女方說：「沒心煩啦」「事情進展的有點出乎意料」，陳世宗也說：「是啊！世事難料不是嗎？」

海大商船學系副教授陳世宗（圖）遭控對女學生強吻襲胸，一審雖還他公道，但他與女學生獨處對話內容曝光，仍引起議論。（讀者提供）

陳女還用意外的口吻問教授：「自己感到驚訝，會被教授追求啦！」「與教授相識，是很多女人的夢想吧。」「覺得老師很有勇氣，追逐愛情…」陳世宗隨即反問：「經過一天的考慮以後，妳有什麼決定了？如果妳不想回收別人不要的二手貨，我可以理解，而且絕不會影響到指導妳論文的權益，我可以給妳我的保證。」

 

女方聞言說：「我知道老師不會挾怨，我也是二手貨ㄟ！還在想是否在夢中。」陳世宗則提議：「或許妳可以給我三個月的試用期，期間我們行禮如儀，也給妳有時間觀察我對妳的用心。」

陳世宗與陳麗娜的師生對話，並無猥褻情節，內容有如交往中男女，2人還密商不能讓此事曝光。（示意圖）

女方說：「讓我做自己，讓老師做自己，才是王道」，陳世宗也說：「對！我們都以原真的自我表現，讓對方瞭解真實的情況，也才是負責任的表現，對不對？」女方回說：「沒錯，唯有如此，感情才會走得長久」，陳世宗說：「那妳可要時時提醒我，不要因激情而壞了這個協定喔！」顯見雙方獨處過夜後，二人依舊互動愉悅，並未出現女方指控被男方猥褻吸奶或脫衣情節。

不過，基隆地檢署偵查時竟發生案外案，原來陳世宗不只在女學生住處暗中錄音自保，沒想到，他竟然也大膽地在檢察官開庭時偷錄音，檢方認為偵查不公開，加上他涉嫌竊錄非公開談話，因此將他起訴，基隆地院日前也依妨害秘密罪嫌將他判處拘役30天或得易科罰金。

院方審理時，陳世宗向法官喊冤說，全案是源於陳女因論文指導問題對他挾怨報復，先向學校性平會提出性騷擾申訴，又向地檢署提出刑事告訴，再轉向教育部及監察院陳情，並對他提出民事訴訟求償上百萬元，他受官司訴訟之苦，名譽及身心均受到極大打擊。

他還說，因擔任教授緣故，有以錄音筆代替筆記習慣，加上不諳法律，主觀上誤以為錄音可以保護自己權益，一時失慮才觸法，請念在初犯，無犯罪前科紀錄，並考量犯後態度良好及所犯情節輕微，給予緩刑，他也願向公庫或公益團體支付一定金額。

不過，院方認為陳世宗對於公權力行使明顯欠缺尊重，且破壞檢察署維護偵查不公開的信賴，因此，決定重判拘役30天以資懲戒，不宜宣告緩刑。


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