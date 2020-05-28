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印度受「新冠肺炎＋蝗災」夾擊　5公里蝗蟲軍大嗑50萬公頃農地

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▲▼蝗災。圖／路透）

▲這是印度今年第二次遇上蝗災。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度目前除了受到新冠肺炎影響外，還遇上了27年來最大的蝗災，當局指出，蝗蟲自5月初由巴基斯坦進入拉賈斯坦邦（Rajasthan）之後，至少有10個位於北方的邦處於備戰狀態，多處農地嚴重毀損，已經派遣消防隊透過噴灑化學藥品，試圖解決蝗災。

根據《今日印度》報導，蝗蟲預警組織（LWO）表示，拉賈斯坦邦和中央邦（Madhya Pradesh）的部分地區，有8至10個活躍的蝗蟲群，大軍最長達5公里，已破壞了50萬公頃的莊稼，部分農民面臨絕收的處境，這是印度自1993年以來，遇上最嚴重的蝗災。

▲▼非洲沙漠蝗蟲。（圖／美聯社）

▲不只在印度，巴基斯坦、烏干達等地也受到蝗蟲的侵襲。（示意圖／美聯社）

聯合國環境官員分析，沙漠蝗蟲過境印度是常有的事，只是規模相當小，通常不會攻擊人類，只會破壞農作物和其他綠化地帶。當地農民為了解決現況，試圖在農田中敲打鐵製器具、使用大型音響播放音樂、燃燒材火等，但效果都不顯著。

印度北方邦政府（Government of Uttar Pradesh）發言人坦言，古吉拉特邦（Gujarat）已受蝗蟲困擾5個月之久，當地已經在蝗災地區建立了控制室，並在受蝗災影響的地區提供藥物以進行控制。

聯合國糧食及農業組織（FAO）報告指出，沙漠蝗蟲是全球破壞性最大的遷徙害蟲，一平方公里大小的蝗群中包含大約8000萬隻成年蝗蟲，一天所消耗的食物總量可以相當於3.5萬名成人。

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