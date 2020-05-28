疫情是騙局？行為藝術家穿「口罩比基尼」抗議封鎖令

▲▼行為藝術家薩爾穿上「口罩比基尼」，在洛杉磯大街上抗議美國的封鎖令。(圖／翻攝自臉書IG@DaVida Sal)

國際中心／綜合報導

口罩和胸罩儘管外型和功能有部分相似，但兩者畢竟是截然不同的東西。然而，新冠肺炎疫惰期間，老是有人故意把兩者混為一談。先是一名越南嫰模穿上用口罩變造的比基尼賣萌。如今，美國一名行為藝術家也使出這一「罩」，把它拿來當作抗議工具。

達薇達薩爾(DaVida Sal)日前脫掉上衣，僅穿著一襲「口罩比基尼」及戴上用口罩變造的眼罩，站在洛杉磯喬氏超市(Trader Joe)一家分店門外，抗議政府為因應新冠肺炎疫情頒布的封鎖令，限制人們行動自由。

之後薩爾在社群媒體上分享了這些照片，旨在點出大眾「盲目」遵守政府宣導的「保持社交距離」措施。她在臉書的貼文上表示，新冠狀病毒大流行是一個騙局，是政府用來侵害人民自由的手段。

她說：「我不會盲目聽從。一個無畏的現代女祭司會制定自己的規則，不會請求任何人的允許來做他自己。」 她同時抨擊政府為防控病毒傳播而制定的「社交安全距離」，例如要求人們在購物時戴口罩、並保持1.8公尺的距離，做法實在「太超過」。

這並非薩爾唯一為人所知的行為藝術演出。但她這齣新作獲得的反應卻幾乎是一面倒的負評。許多人抨擊她浪費了醫護人員迫切需妻的防護設備，這使許多人感到憤怒。

一名叫密契爾(Nophi Mitchell)的網友留言說：「我看到有人因為渴望獲得闗注，大肆炫耀自己的健康和特權，並且浪費了一些並非所有人都輕易取得的防護用品。看到那些生病或已經失去生命的人，我覺得她是無比的自私和缺乏同情心。由於目前沒有疫苗及可治癒方法，為防控疫情擴散，戴口罩並保持1.8公尺距離是常識。」

加州目前有意逐步放寬封鎖措施，但所有開放的企業仍必須確保社會安全距離、戴口罩、以及並制定適當的健康與安全計畫。