報復前妻！冷血爸勒昏2孩　「往嘴灌建築泡沫」確保死透

記者吳孟臻／綜合報導

去年5月9日，德國發生一件父殺2子的殘忍謀殺案。一名法籍男子勒昏2名小孩，再將建築泡沫強行灌入口中，確保他們窒息死亡，冷血手段只為報復與他分居的前妻。26日法院判決出爐，他因謀殺2名孩子被判處無期徒刑，至少要關20年才有假釋機會。

56歲的勞倫特（Laurent F.）出身法國，1992年搬到德國德勒斯登，在當地開設建設公司，成家立業，擁有5歲的兒子里奧（Leo）和2歲的女兒瑪亞（Maya）。後來，他的公司陷入財務危機，27歲的妻子瑪麗埃塔（Marieta）也在兩年前與他分居、離婚。去年1月，他因從波蘭走私冰毒被捕。

前妻的離開，使他認為身為男人的尊嚴受辱，更把公司倒閉等不順怪罪在前妻身上。案發當天，他先對2個親生孩子灌入速效建築泡沫，確定孩子死亡後，將屍體抱到床上，假裝他們只是在睡覺。

接著，打電話對孩子的母親，以女兒玩具落在前妻家的理由，把前妻叫到家中，趁其不備用重物重擊她的腦袋，幸好的是，因為厚重的假髮減緩了攻擊，沒有致命。殺紅眼的勞倫特繼續追殺前妻到大樓門口，直到被民眾目擊才停止。

謀殺孩子的那天，勞倫特還替兩個孩子拍下生活照，沒想到卻變成痛下殺手前最後的溫柔。勞倫特被捕後只承認謀殺孩子，收押在拘留所，被控2項謀殺罪和1項謀殺未遂，直到近日無期徒刑判決出爐。

心理師認為勞倫特有自戀性人格，才會過度誇大自我的重要性，並缺乏同情心，不過就算如此，專家還是判定他心理上有能力面臨法律的制裁。根據報導，勞倫特還有性侵、縱火的前科。

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