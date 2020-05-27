她扯掉黑布才知被偷拍！「極樂砲房」拍肉片　「博士版李宗瑞」急了

圖文／鏡週刊

1名已婚、擁有博士學位的智慧財產權事務所李姓所長，涉嫌偽裝單身，假借收養、送養小動物名義，誘騙多名女子發生性關係，還逼對方喝尿、偷拍至少20部性愛影片。本刊今（27）日報導「博士版李宗瑞」一文，引發關注。文中的李博士特地致電本刊澄清，表示先前回應內容純屬捏造，希望能將事實真相還原。

李博士表示，自己有著作權代理師資格，如真的接到關於法律案件，皆會無償轉介其他律師事務所，強調不曾以律師身份接案。

對於遭指控偽單身誘騙單純女偷拍性愛影片一事，李也表示影片皆是自己與老婆或婚前結交的前女友在雙方知情的情況下拍攝，並不像爆料人指稱有偷拍意圖，認為是對方刻意抹黑，並表示手握女方勒索的証據，反控對方聯手其他人陷害他，並指出女方曾傳他人的裸照給他，讓他覺得莫名其妙。

李也表示，先前脫口而出爆料內容都是擔任律師的離職員工惡意指控，與實際情況不符，改口稱「都是亂講的」。他也無奈表示，自己拍攝影片都是在雙方合意下進行，卻被拿來與N號房事件與李宗瑞迷姦偷拍相提並論，認為N號房是利用影片營利，而李宗瑞是迷姦女方才遭判刑，與自己情況並不同。

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