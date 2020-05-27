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推文遭標記假消息…川普氣瘋！　放話「直接關掉推特」

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

全球皆知，美國總統川普極度熱愛使用推特，但他最近2則推文，遭推特官方標記為「事實查核」。對此，川普除了稍早批評推特侵犯言論自由外，27日晚間再嗆推特若不改善，將祭出強力管制，或是直接關閉社群媒體平台。

川普在推文中說，「共和黨人開始感覺到，社群媒體箝制保守派聲音」、「如果情況沒有改善，我們將強力管制，或是關閉平台。」不過，川普沒有詳細說明他將如何具體管制社群媒體平台；包括臉書和推特，皆沒有對此發表回應。

川普26日晚間透過推特，針對「郵寄投票」表達質疑，結果遭推特官方標記上「取得郵寄投票事實」超連結，等同於指控川普發表錯誤訊息。川普隔天又透過推特說，「我們不能讓大規模郵寄投票侵蝕我們的國家，這等同鼓勵做票，最會作弊的人將獲勝。同樣的，社群媒體，請注意你們的舉止。」

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