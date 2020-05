推文遭標記假消息…川普氣瘋！　放話「直接關掉推特」

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)



全球皆知,美國總統川普極度熱愛使用推特,但他最近2則推文,遭推特官方標記為「事實查核」。對此,川普除了稍早批評推特侵犯言論自由外,27日晚間再嗆推特若不改善,將祭出強力管制,或是直接關閉社群媒體平台。

川普在推文中說,「共和黨人開始感覺到,社群媒體箝制保守派聲音」、「如果情況沒有改善,我們將強力管制,或是關閉平台。」不過,川普沒有詳細說明他將如何具體管制社群媒體平台;包括臉書和推特,皆沒有對此發表回應。

川普26日晚間透過推特,針對「郵寄投票」表達質疑,結果遭推特官方標記上「取得郵寄投票事實」超連結,等同於指控川普發表錯誤訊息。川普隔天又透過推特說,「我們不能讓大規模郵寄投票侵蝕我們的國家,這等同鼓勵做票,最會作弊的人將獲勝。同樣的,社群媒體,請注意你們的舉止。」

