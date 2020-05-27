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市售口罩每片低於5元？經濟部澄清：是參考價非強制定價

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▲經濟部長沈榮津今（27）日於中央流行疫情指揮中心記者會說明，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。（圖／疾管署提供）

▲經濟部長沈榮津今（27）日於中央流行疫情指揮中心記者會說明，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。（圖／疾管署提供）

記者林淑慧／台北報導

口罩6月起將開放自由銷售，經濟部說每片應會低於新台幣5元，被業者視為訂下自由銷售的價格天花板，經濟部今（27）日晚間澄清表示，實名制仍將維持一段時間，每片5元是參考價並非強制定價，六月一日解禁後售價將回歸市場機制。

口罩出口禁令及全額徵用制將於6月1日解除，口罩不僅可以外銷，也能在國內販售。口罩價格方面，經濟部長沈榮津說，考量實名制價格仍為每片5元，廠商、通路商必須考慮到實名制5元，定價時每片一定會低於5元，由民眾自己選擇。

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▲口罩出口禁令及全額徵用制將於6月1日解除，口罩不僅可以外銷，也能在國內販售。（圖／記者湯興漢攝）

▲口罩出口禁令及全額徵用制將於6月1日解除，口罩不僅可以外銷，也能在國內販售。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部進一步解釋，口罩開放自由販售後，口罩實名制仍將維持一段時間，民眾還是能在市面上買到每片5元的口罩，有利穩定口罩價格，因此口罩實名制的每片售價，是業者可以參考的依據，而不是限制業者只能賣低於5元。

經濟部強調，即使國內將恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第251條行政院公告之生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價之行為。

另外，根據《公平交易法》第15條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。此外，未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量之口罩可供應國內民眾。

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