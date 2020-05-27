亞洲最大文物數位導覽牆落成　友達攜手創利空間打造「故宮智慧化導覽空間」





▲友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫（左四）、國立故宮博物院院長吳密察（右四）、太極影音董事長黃寶雲（右三）。（圖／友達提供）

記者姚惠茹／台北報導

友達（2409）今（27）日攜手專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，為國立故宮博物院建置亞洲最大的智慧文物互動導覽牆及輪播牆正式啟用，繼為國內電信龍頭商、餐飲連鎖店及文創百貨品牌等成功打造智慧零售空間，友達再為故宮參觀者打造前所未有的新世代導覽互動體驗。



友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，友達與創利空間很高興參與故宮智慧化導覽空間的建置，在全球華人的文化藝術重鎮，透過尖端顯示和智慧互動技術的應用，在故宮大廳的參訪起點帶給觀眾耳目一新的體驗。

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▲友達攜手創利空間在故宮打造亞洲最大智慧文物互動導覽牆。（圖／友達提供）

楊本豫指出，未來創利空間將持續擔任數位轉型的推手，發揮擅長的雲端及軟硬體整合力，不斷開創新型態的智慧展演應用，結合先進顯示技術與文創展演內容，讓各界觀眾享有個人化的參觀體驗。



楊本豫進一步指出，因應全球智慧化文創展演新趨勢，創利空間這次聯手國際動畫界首屈一指的太極影音，整合故宮數位典藏資源，特別在導覽大廳打造結合科技與人文的智慧博物館互動展示空間。

楊本豫說明，其中包括長達12公尺亞洲最大的「文物互動導覽牆」，採用20片友達55吋高規格拼接牆顯示器組成，具有高解析、低反射、極窄邊框的搶眼設計，拼接後的邊框寬度僅1.8mm，以近乎無接縫設計讓參觀者聚焦整體影像內容，享受沉浸式觀賞體驗。

▲友達攜手創利空間打造「故宮智慧化導覽空間」。（圖／友達提供）

楊本豫補充，互動導覽牆的設計靈感源自故宮多寶格文物，具有直覺友善的使用介面與紅外線感應設計，可讓多人同時透過點選、拖拉、滑動等互動手勢，輕鬆飽覽300多件故宮文物精彩的圖像、影片、動畫、360度環物模型及書法釋文，整合線上線下體驗，吸引觀眾接續前往展間探索實體文物。

楊本豫分享，位於導覽大廳兩側的「展訊輪播牆」則分別由4片55吋拼接牆顯示器所組成，透過螢幕輪播故宮當期展覽與重要活動訊息，讓參觀者得以先睹為快。



友達作為商業及工業應用的面板領導廠商，從面板人機介面的核心技術優勢出發，透過包括位於亞洲的創利空間，以及位於美國及歐洲的ComQi及JohnRyan等數位看板軟硬整合方案全資子公司，持續以堅實的集團資源體系投入商業、運輸、醫療、工業、教育等各應用場域，搶攻數位轉型新商機。

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