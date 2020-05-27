不受新加坡增資案影響　大豐戴永輝收購5系統經營權案進行專家諮詢



▲大豐媒體集團大股東戴永輝將以個人身份投資取得南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約67.75萬戶經營權。（示意圖／資料照片）



記者陳世昌／台北報導



大豐有線電視關系企業「大大數位匯流」申請投資「 Dynami Vision Pte.Ltd. 65%股權案」，以取得台灣5家有線電視經營權一案，NCC27日決議請交易雙方主體亞太電信董事長呂芳銘、大豐有線大股東戴永輝再補充營運及效率提升說明資料，並委請外部專家、學者進行諮詢，如有需要將舉行公聽會或聽證會之後再做決議。



大豐媒體集團大股東戴永輝日前與亞太電信董事長呂芳銘取得合作協議，戴永輝將以個人資金收購呂芳銘擁有的Dynami 股權，並間接取得荷蘭商「TBC」及「HARVEST」在台投資的南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統約67.75萬戶經營權。若加計大豐媒體集團旗下戶數，合計總戶數可達96萬戶，成為台灣市佔第3大有線電視集團。



南桃園、北視、信和、群健、吉元等5家有線電視系統是在102年時，由麥格里銀行等股權持有者出售給其申請發行的APTT信託基金，並在新加坡公開發行掛牌交易，該基金另委託APTT管理公司為經理人負責經營5家有線電視系統。106年呂芳銘、郭台銘經過NCC審查同意後，以Dynami公司取得APTT管理公司上層股權，間接取得APTT信託經理人身份。





▲戴永輝(左)與呂芳銘於2月10日簽署合作協議，將從TBC有線電視集團上層的投資平台開始合作管理。（圖／大大數位匯流提供）



戴永輝則是在今年與呂銘協議購入Dynami上層股權，入主APTT管理公司取得經理人身份，此案於27日在NCC會議中討論，認為應委請專家學者諮詢後再做決議。

另一方面，根據APTT官網公告， 於新加坡上市的亞洲付費電視信託基金(APTT trust)最近獲准增發單位，原每單位持有人每持有4個現有單位，將發行1個權利單位，總計將發行3.613億個權利單位(現有發行股數1/4)。



NCC平台處專門委員黃睿迪表示，目前得到的訊息是，APTT增加的25%是由原股東依持股比例認購，不足的部份再洽特定人來認購。民國102年APTT以台灣5家有線電視系統為主體，到新加坡掛牌發行時，NCC要求如果有通報新加坡交易所訊息的同時，也要通報NCC，有關增加發行基金單位這部份的公文應該最近就會進到NCC。





▲大豐媒體集團的專業經營與效率，業界期待將有助於台灣有線電視有線電視經營的提升。（圖／資料照片）

黃睿迪指出，對於APTT透過基金方式在新加坡掛牌上市，NCC有排除中資、黨政軍資金的要求，這部份在這次增資股權不會做改變；但如果對是基金管理人有所變更，就要另立新案送NCC做審查，目前為止還沒有這個現象。但NCC仍會要求通報最終由誰取得新增的股權。

官員表示，對於APTT新發行的單位，與台灣的5家有線系統之間應該沒有直接關係，據所了解，APTT向新加坡交易所申請新增發行的單位可增加約4600萬新加坡幣(約台幣9.7億元)，其中多數將償還APTT的銀行貸款，或是使用在其他標的物，不一定會全用在旗下台灣的有線電視系統身上。