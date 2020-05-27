興富發15億金山5星級酒店動土　侯友宜：活絡經濟、有眼光！

▲ 興富發斥資15億投資金山「5星級凱悅酒店」27日動土，侯友宜：活絡新北發展、有眼光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

興富發建設加碼投資新北15億元，在新北市金山區引進凱悅酒店集團旗艦品牌，規劃打造五星級度假溫泉旅館「金山凱悅酒店」27日正式開工動土，預定於2022年底開幕營運。市長侯友宜表示說，選擇在此時，逆勢投資興建旅館有眼光，將新增500個就業機會，估計將來年產值可達8億元，可望活絡新北投資環境，為提振經濟注入一劑強心針。

侯友宜表示，興富發建設投資案是新北招商一條龍落實投資第61案，新北不只拚防疫，也要拚經濟，2020年招商目標1500億元，目標不變。他說，感謝興富發建設鄭欽天總裁不畏疫情，選擇在此時逆勢投資興建旅館，看好未來金山觀光產業，也感謝凱悅集團一起合作投資旗艦品牌進駐金山，能為金山迎接全新的旅遊環境。

▲ 新北市長侯友宜致詞，感謝興富發不畏疫情，逆勢投資新北。

興富發建設總裁鄭欽天表示，此次引進國際酒店集團凱悅打造頂級度假酒店，飯店設計是委由台日設計師合作開立的「玫格聯合建築師事務所（MAG architects & associates）」、「陳廷杰建築師事務所」及「新加坡LTW室內設計團隊」共同操刀，將規劃188間有陽台及獨立家庭湯池的親子渡假五星級飯店，另附設21間湯屋、大眾湯池、兒童俱樂部、健身中心、游泳池、芳療中心、500人宴會廳、200人多功能會議室、特色婚禮教堂等，提供多樣化遊憩選擇。

金山區為新北綠能、觀光精緻旅遊品牌「青春山海線」重要觀光旅遊據點。2020年青春山海線計畫，將推出一款具有金山味的特色伴手禮，搭配今年的新北特色商品計畫，預計串聯超商、電商、旅遊等通路，一起帶動觀光經濟、產業經濟，用在地原味打造金山新亮點。

▲ 興富發集團鄭欽天總裁。

新北市政府招商不停歇，預計於2020年5月底起陸續公告八里台北港產二用地、淡水沙崙園區及停車場用地、汐止長安段工業用地及土城明德段商業區等公有土地招商案，並持續協助招商一條龍專案服務之投資廠商落實於新北市的投資計畫，朝1500億元投資目標大步邁進，以持續活絡經濟環境，達成安居樂業之政策目標。

「美麗最大的祕密」

▲ 興富發「金山凱悅酒店」動土典禮祭祀儀式。左起：興富發總裁鄭欽天、新北市長侯友宜。

▲ 金山凱悅酒店模擬圖。