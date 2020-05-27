舊金山防疫旅館「提供菸酒、大麻」　遊民隔離中也能在房間嗨

▲舊金山為隔離中遊民提供大麻，防止他們離開旅館。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／綜合報導

美國加州舊金山遊民問題本就嚴重，疫情肆虐期間，當地政府替遭感染的遊民安排免費防疫旅館，希望他們能配合隔離，但許多人仍違反規定外出，令當局頭痛不已。舊金山公衛局近日乾脆向部分遊民提供酒精、菸草和醫療用大麻，確保他們能配合隔離。

舊金山衛生部門近日證實，政府向入住防疫旅館的遊民提供「數量有限」的成癮性藥物或是酒精。發言人萊恩（Jenna Lane）表示，市府衛生官員擔心這些遭感染的遊民偷偷外出，因此向部分遊民提供菸酒、大麻。

萊恩表示，政府會提供協助，讓人們能夠盡可能待在室內，不必出門就能取得「這類東西」；她說，「他們待在房間裡面，對整座城市而言非常棒。。舊金山政府強調，此舉是為了將傳染風險降至最低，且這部分支出來源為私人捐款，不會用到納稅人一毛錢。

當地KTVU電視台先前報導，入住防疫旅館的270位遊民中，估計有10％已經感染新型冠狀病毒。政府為他們提供菸草製品，並對酒精成癮症患者「醫學上合理」的酒精量。另外，政府也向遊民提供醫療用大麻。

舊金山衛生局長柯爾法克斯（Grant Colfax）先前對外表示，當局必須用最適當方式照顧受隔離者，這麼做對患者或是社區來說都是雙贏。柯爾法克斯補充說，向遊民提供菸酒、藥物的作法並非舊金山獨創，並且有「科學與醫學文獻」背書。

大麻在台灣仍屬於二級毒品，不過美國加州於1996年就已經開放醫療大麻，並在2018年開放娛樂用大麻，任何21歲以上成年人都可以合法栽種6株大麻，並合法擁有一盎司以下大麻。

根據以色列醫用大麻製品公司Tikun Olam網站說明，醫用大麻和娛樂用大麻最主要的差別在於THC（四氫大麻酚）和CBD（大麻二酚）的含量，醫療用大麻能夠幫助患者減緩發炎、疼痛症狀，且相較之下不容易使人精神恍惚，娛樂用大麻則是專為「嗨」而栽培的株種，因此娛樂用大麻不適合醫療用途。

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