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台版肥咖　台9月首度與日、澳CRS資訊交換

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▲▼財政部國際財政司說明CRS。（圖／記者吳靜君攝）

▲政部國際財政司說明CRS。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金融機構今年6月1日到30日金融機構就要到CRS申報系統首次申報稅務用途金融帳戶（CRS）資訊，又稱台版肥咖，至今為止仍有40家金融機構與140檔境內基金尚未完成註冊，除迅速辦理之外，我國也將在9月首次與日本、澳洲CRS資訊交換。

財政部表示，為了協助金融機構首次申報，CRS申報系統自今日3月1日起開放申請註冊帳號，到了5月26日止，已經有1,569家申報金融機構及51家代理申報機構完成註冊，尚未完成註冊有40家保險、證券、期貨、證券投資信託或顧問公司、約140檔境內基金，財政部呼籲，尚未完成註冊的金融機構，儘速完成註冊。

請繼續往下閱讀...

財政部指出，今年申報測試期間有337家申報測試成功，建議金融機構可至CRS申報系統「檔案工具下載」專區，下載申報資料檔案格式規範、常見疑義解答及離線版工具，製作符合規定的XML申報檔案。

申報資料筆數較少，例如20筆以下或沒有應申報金融帳戶之金融機構，可使用CRS申報系統之「線上製作申報資料XML檔案功能」，輸入資料後轉檔產製XML申報檔案。

財政部提醒，符合金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法規定要件的金融機構，如境內基金，應執行盡職審查，辨識應申報的金融帳戶，例如帳戶持有人或具控制權的人屬日本或澳大利亞稅務居住者之金融帳戶，至CRS申報系統註冊帳號，於今年起每年6月於CRS申報系統申報該等帳戶資訊。如完成盡職審查後，確認沒有應申報之金融帳戶，仍應於6月申報註明無應申報金融帳戶。

財政部指出，金融機構申報完成後，CRS申報系統將檢核申報檔案，確認符合XML檔案格式規範，如檢核有誤將傳送錯誤訊息，金融機構須更正錯誤後重新申報；經檢核無誤者，可至系統儲存或列印載有收件編號之申報確認書。該部籲請金融機構提早準備申報資料，以順利如期完成CRS資訊首次申報。

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