波音難擋疫情衝擊　周五宣布在美大裁員...行業工會：已接獲通知

▲波音(Boeing)737 MAX機型飛機停在停機坪 。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

新冠肺炎重創航空業,受到多國封閉邊境影響,國際航班幾乎全面停擺,讓波音公司不敵疫情衝擊,在4月預告要裁員全球16萬名員工的10%。航空航天專業工程人員協會(SPEEA)發言人在26日向《路透社》透露,已經接獲波音公司的通知,將於29日宣布在美進行大規模裁員。

航空航天專業工程人員協會是由 17,600名員工波音公司在美員工組成,成員遍布於華盛頓州、堪州、俄州、猶他州、德州、加州和佛州。

Boeing Set To Announce Significant U.S. Job Cuts This Week: Union https://t.co/9lhM5ZuOkx pic.twitter.com/y7cZhwtrXO