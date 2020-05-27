波音難擋疫情衝擊　周五宣布在美大裁員...行業工會：已接獲通知

▲波音（Boeing）737 MAX機型飛機停在停機坪 。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎重創航空業，受到多國封閉邊境影響，國際航班幾乎全面停擺，讓波音公司不敵疫情衝擊，在4月預告要裁員全球16萬名員工的10％。航空航天專業工程人員協會（SPEEA）發言人在26日向《路透社》透露，已經接獲波音公司的通知，將於29日宣布在美進行大規模裁員。

航空航天專業工程人員協會是由 17,600名員工波音公司在美員工組成，成員遍布於華盛頓州、堪州、俄州、猶他州、德州、加州和佛州。

Boeing Set To Announce Significant U.S. Job Cuts This Week: Union https://t.co/9lhM5ZuOkx pic.twitter.com/y7cZhwtrXO — Independent Nigeria (@IndependentNGR) May 27, 2020

根據《路透社》報導，疫情帶來的衝擊，讓波音公司在4月僅僅交付了6架飛機，而今年的1月和4月的新訂單數更是掛零，還被客戶取消了108架737 MAX的飛機訂單，是為1962年以來最嚴重的慘況。

航空航天專業工程人員協會進一步表示，約有1300名工會成員自願離職。對此波音公司目前並沒有做出回覆。

波音總裁大衛.卡爾霍恩 （Dave Calhoun）曾指出，美國政府支援航空業的紓困計畫在9月到期，但到時候的航空業客流量無法完全恢復正常的水平，甚至連四分之一都無法達到，也許在年底前才能勉強恢復到一半，所以航空業一定要進行調整，更直言「今年美國極有可能會有一家大型航空公司到閉」，但未具體點出是哪一家航空公司。

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