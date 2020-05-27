穎台科技5/29重登興櫃　董座王志鴻：今年5G新材料、明年MiniLED、後年車規放量

▲左起為穎台科技董事長王志鴻、總經理林俊役。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

穎台科技（6775）將在5月29日重返興櫃掛牌，主辦輔導券商為國泰證券，每股參考認購價格26元。董事長王志鴻今（27）日表示，穎台成功轉型為全球有機新材料應用的領導廠商，並預期今年下半年新5G材料、明年MiniLED、後年車規放量，並計劃明年首季掛牌上市。

穎台2016年由華威集團旗下私募基金收購後下市，歷經重組整頓，分拆為穎台科技、穎華科技及穎台材料，其中穎台科技致力於「材料配方」、「光學結構設計」與「押出製程技術」等核心技術，提供各式擴散板、導光板、複合板材及複合材料等，開發高附加價值板材及研發新複合材料產品。

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▲穎台科技董事長王志鴻。（圖／記者姚惠茹攝）

董事長王志鴻表示，穎台科技生產的表面特殊結構光學板，針對不同規格產品推出最適合的光學與材料設計，領先業界首創，而現今的穎台科技，除了既有應用領域外，也同時積極拓展業務應用，成功轉型為高度客製化的有機新材料應用廠商。

王志鴻指出，穎台科技過去產品以電視應用為主，現在則是朝向多角化布局，包括大尺寸液晶電視、液晶顯示器、商用大屏幕顯示器、室內照明板材、車用顯示器，而未來將跨足高毛利市場，包括5G新材料、MiniLED、車規光學新材料，以5G新材料來說的毛利就達20~30%。

▲穎台科技開發5G新材料應用的手機被蓋。（圖／記者姚惠茹攝）

5G新材料方面，王志鴻表示，隨著5G時代來臨，各大品牌陸續推出5G手機，因5G頻率較高，訊號對手機殼穿透力較弱，因此手機設計上將捨棄金屬材質，改以玻璃陶瓷或塑膠替代，穎台科技看準商機，研發出複合材料的手機背蓋，目前已通過各大品牌廠認證小量出貨，預計今年下半年就可望放量，明年可佔營收的5~10%。

MiniLED方面，王志鴻指出，穎台科技新研發出微米級立體型微結構的擴散板，透過特殊光學結構，搭配局部調光技術，提升動態對比的優異效果，進一步解決暗帶問題，使光線在面板上呈現效果更好，成為目前國內唯一可提供MiniLED擴散板的廠商，目前開發產品涵蓋筆電、螢幕、電視，已出貨應用在17.3吋電競筆電，預計明年將有10個案子進行，貢獻營收佔比達5~10%。

▲穎台科技開發MiniLED擴散板。（圖／記者姚惠茹攝）

車規光學新材料方面，王志鴻說明，穎台科技持續朝多角化布局，看好車規光學板市場規模每年有4％複合成長率，2022年可望來到51億元，因此投入環測與品質條件嚴苛的車規光學板，並已有40個專案與Tier 1廠商共同開發，預計2021年第4季就能量產，並到2022年放量。

穎台科技2018年營收33.85億元、毛利率7.9％、稅後盈餘1.44億元，每股盈餘1.66元；2019年營收28.59億元、毛利率15％、稅後盈餘1.57億元，每股盈餘2.09元。今年前4月毛利率提高到16.6％，稅後淨利0.48億元，每股盈餘0.67元，主要是受到疫情影響，但預計6月就會回到過去9成水準。

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