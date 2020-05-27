疫情加速來台投資！經濟部通過頂新、日商壽司郎加碼增資

▲日商壽司郎再度申請匯進2.5億銀彈，獲得經濟部審核通過，將用以開設新餐廳。（圖／記者黃士原攝）

記者林淑慧／台北報導

今年上半年新冠肺炎疫情延燒，牽動全球產業鏈佈局，經濟部投審會今（27）日通過頂新集團、日商壽司郎在台投資案，分別匯回40億元、2.5億元銀彈，增資台灣之星營運與壽司郎在台展店所需。

經濟部投審會今天召開會議，通過頂新海外控股公司英屬維京群島商美成投資匯回40億元，透過轉增資頂安開發，再轉增資台灣之星；日商壽司郎再度申請匯進2.5億銀彈，將用以開設新餐廳；以台灣壽司郎資本額9.9億台幣來看，等於加碼四分之一資金。

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投審會官員指出，頂新為因應5G開台、充實營運資金，以及改善公司財務結構、降低利息壓力等，透過海外資金匯回，將台灣之星持股水位回到55.72%。

▲經濟部投審會今（27）日通過頂新集團、日商壽司郎在台投資案，分別匯回40億元、2.5億元銀彈，增資台灣之星營運與壽司郎在台展店所需。（圖／記者湯興漢攝）

另外，再生能源業者也持續看好台灣，投審會指出，新通過盧森堡商綠島再生能源才入11.93億增資寶島陽光再生能源，並轉增資曄恆能源，在台經營再生能源發電業。

在中資對台投資方面，投審會今也通過新加坡商SUNGROW POWER投資6000萬元投資設立台灣陽光電源，經營能源技術服務業、電池批發業等。官員指出，SUNGROW POWER為中國大陸太陽能逆變器大廠，與華為齊名，過去通過代理來台插旗台灣太陽能案場逆變器市場，但因有中資身份，不得直接投資太陽能案場等發電業，僅限能源技術服務業等承諾項目。

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