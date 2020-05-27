超勵志！在寄養家庭1個月　緝毒幼犬Abba脫胎換骨、進步神速

▲緝毒犬在保障台灣安全扮演重要的角色。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）病毒衝擊，影響民眾外出活動意願，但是海關、寄養家庭培育國家未來的緝毒犬的腳步不停歇，海關今（27）日講了一隻緝毒幼犬Abba的逆襲成長、脫胎換骨的故事，顯示寄養家庭協助緝毒幼犬社會化和培育緝毒犬成長的重要性。

關務署表示，緝毒幼犬、拉拉Abba自出生到學步總是落後同儕的，初到寄養家庭時，連寄養家庭都很憂心，「Abba不像以往的那種調皮搗蛋的緝毒幼犬，這是來陪曬太陽的暖男吧！」但是寄養家庭仍依照寄養家庭中心的守則照顧1週之後，Abba有明顯的進步，寄養1個月後中心再度評估，表現更是讓培育人員驚豔，不僅完全趕上同胎幼犬的發展的水準，且「判若兩犬」、「脫胎換骨」。

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從這個故事顯示，寄養家庭對於緝毒犬「社會化」的重要性，所以海關都會在緝毒幼犬「社會化」的黃金時期，帶幼犬到各種環境進行訓練，培養幼犬建立良好均衡的性格，以及足夠自信以適應未來的工作環境，以提升緝毒犬訓練的成功率。

寄養家庭是海關通過審核具特定條件的家庭，以指定方式照顧2個月到1歲的幼犬社會化訓練，而這套流程我國與澳大利亞海關已經有相當的經驗，根據經驗顯示，在寄養家庭長大的幼犬參加正式訓練的比率高於在犬舍豢養的犬隻。

目前幼犬寄養家庭數量為56家，分布在桃園以南至雲林以北的區域，在防疫期間更有寄養家庭不辭辛勞，一手牽著幼犬、一手拿自行研發的撿便神器，在高鐵、火車站、賣場進行手扶梯、人群及噪音等各是環境適應訓練，一趟下來如衝刺百米般的辛苦，相當令人感佩。

▼在疫情期間，寄養家庭仍不辭辛苦帶幼犬到車站、人群中進行環境適應訓練。（圖／關務署提供）