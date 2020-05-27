ATM提款、轉帳都能收到LINE！　中信銀推「即時通知」服務防詐騙

▲無論本行或他行客戶只要綁定中國信託LINE官方帳號，若在ATM提款、轉帳都會收到LINE即時通知。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行去年底首創「ATM個人化服務」，響應政府政策，本行、他行客戶皆可透過中國信託LINE官方帳號綁定啟用該服務，並可綁定多個帳戶，一旦綁定後，在中國信託ATM提款和轉帳，皆會透過LINE收到通知，不用印出明細表，環保又免除收納困擾。

為避免客戶於銀行ATM轉帳遭詐騙，立法院財政委員會日前通過臨時議案，請金管會、中央銀行評估未來客戶使用ATM（自動櫃員機）轉帳時，金額達3萬元（含）以上，將能收到簡訊或其他方式通知。

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中信銀行指出，到今年4月底，中國信託ATM已逾6,200台，提款、轉帳交易均為市占第一，顯見中國信託ATM服務深入民眾日常金融生活。

為了讓客戶使用ATM更便捷安心，以及讓中國信託LINE官方帳號的634萬用戶享有創新服務，中信銀行去年底將「自動櫃員機串接社群媒體的金融服務系統」運用於官方帳號的「ATM個人化服務」，共有「交易即時LINE通知」、「酷碰LINE隨選隨用」、「點數LINE隨時查」共3大功能。

中信銀行表示，本行客戶可於中國信託LINE官方帳號主選單點選個人化服務，進入「ATM酷碰專區」，確認條款及驗證身分後即啟用「ATM個人化服務」。

另外，綁定他行帳號流程需4步驟，首先將中國信託LINE官方帳號加為好友；第二，點選LINE個人化服務的「綁定帳號」；三，點選「綁定非中信存款帳戶」；第四，輸入資料即完成綁定，綁定他行帳號可獲LINE POINTS 5點。

民眾在中國信託ATM交易後，面對10種類型、逾百項的酷碰優惠常花不少時間選擇，優惠券印出後，也不易收納管理。中信銀行建議，透過「ATM個人化服務」，民眾交易後可直接在LINE慢慢挑選優惠及兌換，到店消費時再出示手機畫面核銷，不必擔心ATM排隊人龍及忘記攜帶優惠券的困擾。

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