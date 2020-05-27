雲朗攜手台泥佈局國際盃　杭州雲品酒店2024年正式營運

▲雲品國際董事長盛治仁(圖右)與台泥企業團李鐘培總經理進行簽約儀式，未來將承攬位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業經營管理，成立「雲品酒店‧杭州」。(圖／雲品提供)

記者林淑慧／台北報導

雲朗觀光集團國際化佈局再下一城！雲品國際酒店董事長盛治仁今（27）日宣佈與台泥簽訂「委託 (經營) 管理服務合約」和「共同行銷及商標授權協議」，將在大陸杭州打造雲品酒店新據點，預計於2024年正式營運，成為雲品品牌跨入委託經營和國際化的第一步。

雲品國際酒店今日於新莊翰品酒店舉辦2020年股東常會，由董事長盛治仁主持，會中承認並通過2019年度營業報告書及財務報表等各項討論事項，以及2019年盈餘分配案，決議配發每股現金股利1元，以及盈餘轉增資配發每股股票股利1.5元，股利配發率達89%。

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雲品國際董事長盛治仁並與台泥企業團李鐘培總經理進行簽約儀式，未來將承攬位於杭州的台灣水泥環保科技總部大樓的酒店物業經營管理，並以「雲品酒店‧杭州」（Fiore Della Cina）為酒店品牌。

台泥杭州的總部位於杭州市蕭山區錢江世紀城的核心區域，於2019年12月開工建設，「雲品酒店‧杭州」規劃將於2024年步入營運，合約於酒店營運後起算25年。酒店空間設計將以母公司雲朗觀光深耕義大利的文化美學，透過四個代表性城市：羅馬，佛羅倫斯，威尼斯以及米蘭，為旅遊市場提供深具文化藝術內涵的產品，並營造出值得旅人持續探索的壯遊之旅。

▲雲品國際酒店今(27)日召開股東常會，由董事長盛治仁（前排右二）主持，會中決議配發每股現金股利1元，以及盈餘轉增資配發每股股票股利1.5元，股利配發率達89%。（圖／雲品提供）

針對雲品近期營運，盛治仁表示，上半年雖仍持續受到新冠肺炎疫情影響訂單遞延，隨著疫情趨緩、政府加大振興消費力道，下半年將有較為強勁的成長表現。君品Collection宴會平台業務拓展持續發酵，不僅君品Collection宴會平台接單暢旺，以在手宴會訂單來看，宴會承辦多落於今年第四季至明年期間，總計超過250場宴會訂單規模。

另外，君品Collection宴會平台本月正式宣布新增光點台北、草山玉溪和勤美學 森大等據點合作，除有望持續創造君品Collection宴會平台業務良好成長動能，旗下委託經營管理的「皇家薇庭」亦持續受到市場歡迎，整體宴會接單表現熱絡。未來業務發展新增海外佈局，可望帶動整體營運綜效。

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