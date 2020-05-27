原油供需變數多！俄羅斯鑽探閒置油井為2022年增產準備　大摩看好解禁帶動需求

▲隨著疫情趨緩，油價已有逐步回升的趨勢。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

隨著各國逐步放鬆抗疫限制，加上主要產油國的減產行動，國際油價周二（26日）收盤大漲。摩根士丹利（Morgan Stanley）預估，布蘭特原油價格年底有望上看每桶40美元；ENVERUS公司市場情報副總裁強森（Bernadette Johnson）認為，西德州原油短期內將在每桶20多至35美元徘徊。

國際油價今年來下滑45.12%，但隨著疫情趨緩，油價有逐步回升的趨勢，5月單月漲幅即達74.47%，邁向史上最佳單月表現。布蘭特原油期貨周二收漲1.14%至每桶35.53美元；西德州原油期貨收漲3.31%至每桶34.35美元。

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不過，原油期貨今（27）日走弱，截至下午3點50分，7月交割的布蘭特原油期貨下跌2.05%至每桶35.43美元；7月交割的西德州原油期貨下跌1.83%至每桶33.72美元。

摩根士丹利預期，隨著各經濟體解除封鎖，石油需求於今年第四季將反彈至每日9,700萬桶，雖然較去年同期萎縮400萬桶，但仍有顯著改善。此外，由於主要產油國供應下滑，將導致今年Q4及明年Q1油市供應短缺，摩根士丹利預估，Q3布蘭特原油價格將從每桶30美元上調至35美元，Q4則會調升至40美元，長期預估則維持每桶45美元不變。

西德州原油方面，ENVERUS公司市場情報副總裁強森認為「需求」是主要問題，隨著需求持續回溫，西德州原油短期內將在每桶20至35美元間波動。「從供需平衡角度來看，我們預季第三季會更好。市場需要處於平衡狀態才能上漲，而第三季將是市場恢復平衡的開始，屆時需求應將大幅回升。」

此前，石油輸出國組織（OPEC）及包括俄羅斯在內的其他產油國所組成的OPEC+同意，於疫情需求大幅下滑期間，於5、6月每日減產970萬桶原油，以支撐油價。據《路透》報導，俄羅斯5月和6月的石油產量已相當接近該目標，達每日850萬桶。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）預期，隨著各國的防疫措施逐漸鬆綁，市場將趨於平衡。

但俄羅斯政府還是為2022年減產協議到期後，恢復石油產量，預做準備，周二宣布將暫時批准一項鑽探閒置油井的計劃，這些油井的鑽探工作將在2020-2021年期間進行，但在2022年4月當前協議到期之前不會投入使用，之後幾年將根據需求增長預期投產。

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