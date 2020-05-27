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林榮錦背信罪翻轉無罪　台灣東洋：定將上訴到底

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▲台灣東洋營運長施俊良。（圖／記者姚惠茹攝）

▲台灣東洋營運長施俊良。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣東洋（4105）今（27）日針對「前董事長林榮錦背信罪二審改判無罪」一事，發出聲明稿強調「定將上訴到底」，提到二審判決結果傷害台灣東洋3萬餘股東權益，並為公司治理立下惡例，強調台灣東洋完全無法接受判決結果，定將上訴到底。

台灣東洋營運長施俊良表示，林榮錦曾擔任台灣東洋董事長兼總經理長達19年，任期中隻手遮天，違反公司治理，罔顧公司及股東權益，將公司藥品違法授權，造成公司重大損害，二審判決竟不顧事實作出無罪判決，台灣東完全無法接受，必將請求上訴，並請法院繼續對林榮錦限制出境。

請繼續往下閱讀...

施俊良指出，二審法院審理本案兩年六個月，只開兩次審理庭，僅傳一個被告方面證人，該證人為林榮錦現職晟德集團的顧問，而對於檢察官及台灣東洋聲請傳喚的證人，完全不予理會，審理顯然草率，台灣東洋完全無法接受判決結果。

施俊良說明，原台灣台北地方法院一審判決林榮錦所犯4罪，總計21年之刑，應執行有期徒刑10年，都是關於台灣東洋困難學名藥藥品相關權益，而公司投入13項困難學名藥品近14億元，台灣東洋聲請藥品鑑價，二審法院卻置之不理，並荒謬認定藥品價值尚不成熟未及新台幣1000萬元，並以此作為翻轉判決的論據，足見二審法院對於醫藥產業及藥品研發缺乏合理認知。

施俊良補充，二審法院完全漠視林榮錦以非常規交易之方式，安排紙上公司Inopha AG公司簽訂非法三方合約，並稱台灣東洋與J&J公司的合約僅為代工合約，無須經董事會同意，忽略違法簽訂的三方合約名稱即為License, Manufacturing and Supply Agreement（授權、製造及供貨合約），內容有簽約金、里程碑金、權利金等三金，而上述三金有關研發技術等均為台灣東洋所獨立完成，絕非僅為代工合約性質。

施俊良強調，事實上Inopha AG公司是林榮錦授意在台灣東洋任職的Denis所設立，為一空殼公司，沒有員工、沒有辦公室、沒有實蹟，而且從未在歐盟成功申請藥證，也從未從事臨床試驗及證明有履約能力，二審法院竟張冠李戴，片面採用對方毫無事實根據論述，作出無理判決，傷害台灣東洋股東權益甚鉅。

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