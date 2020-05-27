瑩碩股東會通過配發股利0.25元　執行長顏麟權：今年營運展望樂觀

▲瑩碩生技今日召開股東會。（圖／瑩碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技（6677）今（27）日召開109年股東常會，會中承認去年營業報告書與財務報表，並通過每股配發0.25元現金股利。執行長顏麟權表示，瑩碩今年持續布局產品研發、國際藥廠合作、海外市場，因此對今年營運展望抱持正向樂觀。

瑩碩董事長王建治表示，疫情趨勢逐漸趨緩，公司將加速推進與國外客戶進行中的合作項目，並積極簽署新授權案件，而子公司泰和碩業已完成營運調整，包括擴增新客戶與新增代理經銷，歐帕和國外大廠的CDMO合作業務也持續加深及擴大，訂單能見度到年底。

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執行長顏麟權表示，這波新冠疫情的衝擊，徹底檢視企業是否有因應巨變的危機處理能力，瑩碩近年主要在中國大陸、日本、新加坡、韓國、東南亞等第一波疫情嚴峻地區布局，是最早面臨挑戰而必須尋找解決方案的企業之一。

顏麟權指出，瑩碩擁有國內最強大的藥物劑型研發團隊之一，成立迄今已開發出170張藥證，其中不乏國內第一上市與特殊利基學名藥，近年來更積極投入劑型技術平台的發展且已取得相當豐碩的成果。

此外，顏麟權表示，世界各國積極尋求抗新冠病毒的治療藥物之際，帶動市場對「老藥新用」發揮新適應症經濟價值的期待，因此公司除了將會妥善運用這些既有藥證資產的活用及優化契機外，也會利用多年累積的研發實力和動能，全力投入近來愈受重視的「老藥新用」的藥品開發。

瑩碩去年合併營收8.78億元，創歷史新高，歸屬母公司業主稅後淨利達2411萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.56元，連續2年繳出獲利成績單，主要受惠建構完整的技術平台，並成功在亞太市場完成多項技術與產品授權，股東會同時授權董事長在適當時機提出上櫃申請，以達永續經營的目的。

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