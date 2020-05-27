　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

景氣分數再減一　景氣領先、同時指標持續下跌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲受到肺炎疫情影響，4月景氣燈號再減1分，降為19分。（資料照／記者林敬旻攝）

記者邱倢芯／台北報導

國發會今（27）日公布4月景氣對策信號綜合判斷分數為19分，較上月減少1分，燈號續呈黃藍燈；景氣領先、同時指標持續下跌，國發會指出，這顯示出國內景氣仍受新冠肺炎（COVID-19）疫情干擾。

國發會指出，受到疫情擴散影響，各國採取必要措施以控制疫情，導致對於各國經濟產生負面影響，台灣因防疫措施超前部署，相關影響也較早產生。

請繼續往下閱讀...

4月份景氣受到批發、零售及餐飲營業額下滑影響，使分數下降，惟隨著國內疫情趨緩，零售及餐飲業等服務業表現，5月下旬逐步改善、消費回溫；製造業部份，雖然受到歐美市場疫情影響而需求趨緩，影響我國部份產業出口成績，然而因遠距應用產品需求激增，台灣電子零組件業生產指數持續成長，有助支持整體表現。

國發會進一步指出，未來因國際疫情後續發展未明，主要國家雖逐步解封重啟經濟，但消費、投資及生產活動短時間內尚未能回復疫前水準，加上美中貿易戰等影響，政府將持續密切關注對於台灣經濟影響，並妥善因應。為減緩衝擊，政府刻正籌備刺激國內消費、活絡商圈等振興措施；並加速推動投資台灣三大方案、提升公共建設執行率等，力拚經濟動能增加、就業市場穩定。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！雪乳掉出激晃…她身分曝光喊：
下班課注意！雙北等17縣市大雨特報　慎防豪雨彈襲
上《飢餓》收視創新低…工作人員爆「電視台有說話」！蔡允潔哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

林榮錦背信罪翻轉無罪　台灣東洋：定將上訴到底

低收入戶振興券怎麼發？龔明鑫：3千元擬撥款入帳

台灣去年併購金額萎縮逾3成　專家：應視危機為轉機

軟銀補不完的財務黑洞！　願景基金擬售出OSIsoft逾450億元股份

瑩碩股東會通過配發股利0.25元　執行長顏麟權：今年營運展望樂觀

景氣分數再減一　景氣領先、同時指標持續下跌

人民幣匯價再創10年新低　換新台幣5萬多賺1707元！

口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

印度疫情再度爆發！　Nokia與OPPO工廠接連傳出群體確診

承諾捐出所有財富　推特CEO 4月以來慨捐逾25億元

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

嘉義超神烤玉米！刷6種醬超濃郁 2支只要83元...他驚呼：我買一箱

「爬6樓」救窗外女童！獲一間房 30歲冷氣工：只是做了普通的事

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

羅時豐上綜藝玩超大「真的落水」　挑釁吳宗憲：投準一點嘛XD

以前從不碰貓！潔癖爸被收服... 每天獻「愛的敲敲」牠幸福度估

林榮錦背信罪翻轉無罪　台灣東洋：定將上訴到底

低收入戶振興券怎麼發？龔明鑫：3千元擬撥款入帳

台灣去年併購金額萎縮逾3成　專家：應視危機為轉機

軟銀補不完的財務黑洞！　願景基金擬售出OSIsoft逾450億元股份

瑩碩股東會通過配發股利0.25元　執行長顏麟權：今年營運展望樂觀

景氣分數再減一　景氣領先、同時指標持續下跌

人民幣匯價再創10年新低　換新台幣5萬多賺1707元！

口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

印度疫情再度爆發！　Nokia與OPPO工廠接連傳出群體確診

承諾捐出所有財富　推特CEO 4月以來慨捐逾25億元

振興券7月要上路　立委喊話蔡英文「發紅包要便民、不要給人家不便」

鑽石品牌推婚嫁優惠　點睛品求婚戒內圈免費鑲誕生石

甜中帶辣＋油蔥超美味！新北80年粉紅醬乾麵　必點銷魂紅燒肉

北韓抗疫瘋推在家「線上遠距教學」　南韓學者：不太可能

港股國安法後「止跌」秘密曝光？彭博：陸資「光速進場」大買國企！

「嘿咻換鑽石」一場空　女怒告性侵！男喊冤：做3次了...檢不起訴

遭停止演藝活動！　手越祐也爆「不滿傑尼斯下重手」欲退社自立門戶

林榮基說「要一起保護台灣」：活在這個地方是有責任的

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

風田臉圓發福「2個月胖6公斤」　張文綺外景狂吃：我是女主持中最沒羞恥心的

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

財經熱門新聞

興櫃股王昇佳申購價498元「抽中1張現賺25萬」

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩6萬多個名額

勞保局補貼3萬元超過122萬人搶辦爆棚　已撥款337億元紓困

長榮4千億帝國經營權大戰　駙馬回歸有祕辛

大立光結束中國蘇州廠！生產重心扎根台中

即／美股大漲　S&P500飆上3000點

港版國安法衝擊市場？　金管局闢謠

滯留鋒面雨彈炸南台！水利署示警：高雄列一級淹水警戒

實體振興券哪裡領？四大超商可望入列「比照口罩模式」

突破90萬人申請！　勞工紓困貸款10萬元只剩9.6萬個名額

勞動部長許銘春：政府每年撥補200億　勞保年金2026年還是會破產

豪雨炸南台！水利署示警：屏東一級、高雄與台中二級淹水警戒

台彩端午加碼7億創史上新高！　大樂透加開「百組百萬」

他花39元買泡麵就中千萬大獎！全家開出2張統一發票特別獎

更多熱門

相關新聞

龔明鑫：初步規劃振興券1,000元換3,000元

龔明鑫：初步規劃振興券1,000元換3,000元

國發會主委龔明鑫今（25）日上廣播節目時表示，振興券目前初步規劃是「一人花1,000元即可領3,000元」，且不排富、郭董也可以領；只不過這只是初步的方向，有待政院拍板。

國發會主委今交接！龔明鑫：回家的感覺真好　陳美伶缺席

國發會主委今交接！龔明鑫：回家的感覺真好　陳美伶缺席

國發會主委換人？

國發會主委換人？

接任國發會主委？龔明鑫笑問鄭文燦：要不要徵詢我一下

接任國發會主委？龔明鑫笑問鄭文燦：要不要徵詢我一下

台灣3月燈號轉黃藍燈

台灣3月燈號轉黃藍燈

關鍵字：

國發會景氣燈號

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

丈夫常和女助理出國…崔佩儀過17年無性生活！

買1支蛋捲冰淇淋就送5300元！麥當勞現金抵用券來了

櫃姐態度超差　刷卡見「螢幕上數字」臉色大變了

崔佩儀遭爆大吵離婚！19年老公不和家人說話

即／宜蘭男遭殺豬刀猛砍

6/1才解禁！好市多搶先開賣醫用口罩

影帝吳朋奉獨居鐵皮屋30多年突猝死　姪女尖叫聲傳遍整棟樓

失戀暴瘦剩32kg！大二妹「男生陰毛」長到肚臍　醫秒驚：回不去了

博士版李宗瑞「極樂砲房」曝　拍肉片有更邪惡目的

霍建華0偽裝現身台北街頭

同居才知是恐怖情人　甜美公僕當街慘遭刺死

振興券3000　王浩宇：不爽不要領

潘瑋柏揪2天后吃飯　釣出羅志祥！

韓國瑜稱因豪雨「放棄休假」　謝震武一聽：慘了

舒子晨「撂黑衣人上門嗆聲」逼解約！監視器畫面曝

更多

最夯影音

更多
印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家

印度15歲少女勇騎單車載傷父！ 歷經8天＋1126公里...終於返家
崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

崩壞版「Dora朵拉」狂撂英+中文　超誇張神情網笑翻快還我童年！

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

「金鐘視帝」吳朋奉猝死家中！　「3天前才發文」享年55歲

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

吳朋奉55歲人生劃下句點...　三金影帝每個舞台「演什麼像什麼」

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

阿嬤猜寶可夢角色「超歪自創」　見妙蛙種子驚呼：包子蟾蜍嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面