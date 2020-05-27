台灣去年併購金額萎縮逾3成　專家：應視危機為轉機

▲台灣、全球企業併購去年雙雙衰退，今年又有新冠肺炎疫情的變數，使得企業併購更為保守。（圖／視覺中國）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師今（27）日公布《2020台灣併購白皮書》，深入探討全球及台灣的併購趨勢，2019年全球、台灣企業併購的件數與金額都較2018年衰退，其中台灣去年的併購，因為中美貿易戰和總統大選等因素，金額較2018年減少超過三成，預期今年的併購將會更為險峻。

台灣併購與私募股權協會理事長盧明光表示：「危機就是契機」企業遭遇大環境衰退的衝擊和不確定性，能存活下來、站穩腳跟者，都是懂得善用外部資源和勇於突破困境視危機為轉機的企業。

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疫情來亂 全球今年首季企業併購年減將近三成

根據資誠所公布的白皮書顯示，2019年全球併購受到政治經濟的影響，標購交易總額較2018年微幅下滑，去年總併購金額達為3兆3940億美元，但是較2018年的3兆5690億美元，略有下滑，然而今年新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，全球供應鏈和終端商業活動都被迫中斷或暫停，也打亂了企業的布局。

今年全球第一季的併購總額5810億美元，較去年同期已經下降近三成（27%）。台灣鄰近國家海外併購活動受阻，多轉向以國內併購為主要動能。

台灣2019年併購動能同樣受影響，交易件數和交易金額也都較2018年衰退，去年的交易金額72.03億美元，較前一年107.40億美元下滑超過三成，併購件數從115件下滑為85件，而併購趨緩的原因在於受到中美貿易戰、地緣政治與總統大選影響，許多併購案件採取觀望或者延遲。而今年受到新冠肺炎疫情影響，不確定性更高，將迫使企業對風險控管更加嚴謹，以保有充裕的營運資金為主，若進一步有投資需求，則會價值的評估更為謹慎。

▲台灣去年的企業併購，受到中美貿易戰、地緣政治、總統大選的影響，明顯動能不足。（圖／記者李毓康攝）

資誠聯合會計師事務所表示，在全球經濟動盪下成為市場競逐的投資標的，台灣企業可掌握全球企業併購重組時機，慎選合適併購標的，透過海外併購取得這些標的及其專利、品牌、甚至營業秘密等智慧財產權(IP)，打造更高附加價值的解決方案。

雖然海外併購有助台灣企業轉型升級，但交易過程與併購後的整合皆具挑戰，善用內外部資源審慎進行評估及規劃，亦可尋找合作夥伴降低併購風險，擴大併購胃納量，增加成功機率。