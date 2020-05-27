口罩解禁傳漲聲！沈榮津：實名制仍維持每片5元

▲經濟部長沈榮津今（27）日於中央流行疫情指揮中心記者會說明，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。（圖／疾管署提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部長沈榮津今（27）日表示，口罩開放銷售後，以健保卡購買的14天9片實名制機制，暫時還會繼續並行，價格也會維持合理的一片5元。民眾如果有基本的購買需求，都還是買得到價格數量穩定的口罩。

經濟部強調，即使國內將恢復自由買賣和市場機制，一般醫用口罩及外科手術口罩仍屬《刑法》第251條行政院公告之生活必需用品，不得有囤積居奇哄抬物價之行為；而根據《公平交易法》第15條，業者之間亦不得有合意或共同調漲口罩價格等聯合行為。此外，未來國內口罩庫存若低於1億片，則提高每日定額徵用量至1200萬片以補充庫存，以確保有疫情時，有足夠數量之口罩可供應國內民眾。

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因應國內疫情緩和，口罩需求降溫，經濟部長沈榮津今日於中央流行疫情指揮中心記者會說明，國內醫療口罩全數徵用之階段性任務達成，政府將進行階段性調節產能。

▲經濟部表示，口罩國家隊達成階段性任務，定額徵收制上路有利業者打國際盃。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部表示，目6月1日起，國軍支援口罩生產及相關激勵措施將逐步退場，國內生產之醫療口罩改為每日定額徵用800萬片，其餘產能開放內外銷，屆時國人每人每2個月寄送30片口罩予海外二親等親屬之限制，亦同步解禁。

經濟部感謝口罩業者以及國軍弟兄姊妹義無反顧、使命必達，協助口罩增產，使國內的單日產能已經達到2000萬片，快速拉高口罩覆蓋率，是台灣疫情得以領先其他國家趨緩的關鍵。

依據經濟部統計，自1月31日全面徵用國產口罩以來，已累計徵用超過13億片口罩，庫存也有2到3億片。目前國人口罩需求已趨緩且穩定，此時正是將短期防疫任務，轉化為長期發展戰略物資產業的好時機。

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