日知名居酒屋「和民」宣布關閉65分店　未來改推外送服務

▲和民受疫情影響，業績暴跌9成。（圖／翻攝自和民粉絲專頁）



記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖居酒屋「和民（ワタミ）」受新冠肺炎疫情影響，從4月起配合政府規定暫時停業，但也嚴重影響公司營收，光是在4月的獲利就比前一年還少了9成。如今和民更決定，經公司判斷旗下65間今後依舊無法營利的分店，未來不會再重新開業，將永久停業。

根據《日本放送協會》報導，和民光是在日本國內就擁有491間分店，然而受到疫情影響，自4月起有將近400間的直營店暫時停業，嚴重影響當月營收。據悉，4月的業績比起前一年同期暴跌了90%。

日本政府25日宣布解除全國緊急狀態，有鑑於此，和民旗下大部分分店也將陸續重新營業，不過今後預計也無法獲利的65間分店，將會直接停業。

和民27日發表了2019年4月到2020年3月的結算報告，並重新評估了收益較低與暫時停業的分店所造成的損失。據悉，集團整體損失高達29億日幣（約新台幣8億元）。對此，和民表示，未來將會致力推廣目前佔整體業績40%的外送便當業務與外帶服務。

另一方面，日本COLOWIDE也決定關閉旗下196間居酒屋分店。

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】