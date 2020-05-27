俄人力挺「透明防護衣女護士」　大批女性學她這樣穿！

▲▼許多俄羅斯女性同胞不約而同的在透明防護衣下穿著比基尼自拍，並上傳照片，以表達對朱可娃的支持。(圖／翻攝自IG@eseniya_kuzminskaya)

國際中心／綜合報導

「今日俄羅斯」(RT)網站報導，俄羅斯女護理師朱可娃(Nadezhda Zhukova)在透明防護衣下僅穿著內衣(一說是比基尼)的新聞曝光後，讓她獲得俄羅斯女性同胞的廣泛力挺。她們不約而同的在透明防護衣下穿著比基尼自拍，並上傳照片，以表達對朱可娃工作辛苦的理解和支持。

之前，朱可娃士在防護衣下只穿著內衣(或比基尼)的照片在網路被瘋傳。朱可娃事後曾表示，她之所以選擇如此穿著，是因為經常穿著全套防護服工作實在太熱，讓她很不舒服。

相關照片曝光後她一夕爆紅。在媒體廣泛報導之後，朱可娃已被上級提醒：「要符合醫護服裝和端正外觀的要求」。不過，她本來受到的紀律處分已被撤銷。

在距離莫斯科約1000公里外的俄羅斯城市薩馬拉(Samara)，當地一些女性日前在透明衣下 穿著比基尼來到海灘拍照，同樣是要表達對朱可娃的支持。

薩馬拉市的一個團體同時呼籲其他城市的女性也這樣做，並鼓勵民眾在社群媒體上發布照片。 一名穿著防護衣的參與者說：「只穿兩分鐘，我就像在三溫暖裡面一樣汗如雨下，讓人無法呼吸，我無法想像醫護人員是如何在這種情況下長時間工作的。」影片請看這裡