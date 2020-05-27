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人民幣匯價再創10年新低　換新台幣5萬多賺1707元！

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▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲ 人民幣匯價再次刷新10年新低。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

根據台銀今（27）日下午牌告的外幣現金賣出匯價，人民幣持續走低，換匯價一度來到4.247元，再次刷新10年來新低。

根據台銀今日下午牌告的外幣現金賣出匯價，人民幣一度來到4.247元，再次刷新近10年來的新低價位。

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若以兌換新台幣5萬元來看，今天可換到1萬1,773元人民幣，相較3月9日的近期高點匯價4.397元來說，當時只能換到1萬1,371元人民幣，足足相差402元人民幣，等於多賺到新台幣1707元，對於有換匯需求的民眾來說，無疑是個好消息。

隨著美元指數持續拉升，人民幣兌美元匯率的中間價，今天來到7.1092元兌1美元，由超過12年來的低點拉升，截至下午 15:10 止，離岸人民幣目前來到7.1718元、在岸人民幣則是7.1513元。

中國大陸對香港實施國家安全法的計劃，已成為華盛頓和北京之間緊張關係激增的新戰線。美國和其他西方國家認為，該法律一旦實施，香港將失去自治。

美國參議員盧比奧（Marco Rubio）週三晚間發文表示，如果中國通過有爭議的法案，美國別無選擇，只能對中國實施制裁。中美關係的不確定性，也導致外資暫時賣出人民幣，減少人民幣資產的曝險部位。

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