神力女嬰「才8周就會站立」！還露出得意微笑...老爸曝關鍵原因

'World's strongest baby stands on her own at just 8 weeks old (Photos)

Tezra Finn-Johnston said his baby daughter learned to stand at just eight-weeks-old after watching strongman clips on YouTube

Lula was able to stand unattended at just eight weeks old, according to dad Tezra pic.twitter.com/9gl0Jl5jvk — Efficacyblog (@efficacyblog) May 19, 2020

記者康心禹／綜合報導

嬰兒一般會在7個月到1歲之間的某個時刻能夠站立，並在第12個月到17個月之間開始會走路，不過英國竟然出現一名才2個月大的女嬰盧拉（Lula），在沒有任何輔助的情況下就能夠站立了，這令許多人感到震驚！爸爸特茲拉（Tezra Finn-Johnston）透露，「在我協助她第一次站起來的時候，她露出滿意的微笑。」

據英國《太陽報》報導，英國布里斯托爾的一對情侶喜獲千金，31歲的特茲拉（Tezra Finn-Johnston）和23歲的艾蜜利（Emily Derrick）今年1月迎來2500公克的女兒盧拉（Lula）。盧拉的體重不到同齡嬰兒的5％，沒想到僅8周就能夠在沒有輔助的狀況獨自站立。

爸爸特茲拉表示，「女兒大約一個月大的時候，有一次她發脾氣，我就試圖讓她坐在我的膝蓋上，但她竟然沒有坐下來，反而是站在我的膝蓋上，腿沒有彎曲。」

特茲拉接著說，盧拉在幾周後又做了幾次一樣的事，「我一直在想，如果她能在生氣的時候做到這件事，也許她也可以在開心的時候做到這點，我試圖抱著她並支持她，而她設法減輕了自己的體重，在我協助她第一次站起來的時候，她露出滿意的微笑。」

特茲拉還透露，他很愛看肌肉訓練的影片，尤其是愛在Youtube上觀看「2017年世界最強壯男人」霍爾（Eddie Hall）的相關影片，女兒在看片的時候可能也受到影響，默默的用力訓練肌肉。

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