超離奇！8年前訂的髮膠現在才收到　他驚喜打開發現...已經過期了

加拿大郵政近來發生一起離奇事件,多倫多市一名男子近來收到包裹,發現竟然是8年前訂的髮膠,已經久遠到他都差點忘記自己曾經有訂,荒謬的情況他不但不生氣反而覺得有趣,分享在國外知名論壇reddit上後引發熱議。

男子貝林斯坦(Elliot Berinstein)表示,最近突然被通知有一個來自線上購物網站Well.ca的包裹,讓他覺得十分困惑,因為自己已經好幾年都沒在那裡購物,「我打開包裹後,裡面竟然有一張2012年的發票,貨品是我當時訂購的Brylcreem髮膠,我看到後便開始大笑,沒想到貨品竟然遲了8年才來」。

貝林斯坦向當地媒體CTVNews表示,訂購貨品時他住在渥太華(Ottawa),可是一直沒有收到貨品,後來搬家到多倫多市時,曾聯絡廠商希望能將產品改送至現在的住所,然而連繫後還是沒收到貨,「髮膠還是沒送來,我想說算了,這不值得我傷神,就徹底把這件事忘了」,沒想到產品卻在8年後送達。

更悲傷的事,相隔8年才送來的髮膠已經過期,原本應該是乳白色狀的產品竟然變成黃色,不過貝林斯坦表示,當初只花美元5元(約台幣150元)購買,他不在意錢只是想知道原因。加拿大郵政回應,此案例十分特殊,將會針對事件進行調查。

