黑人勸牽繩！白人女崩潰「狂勒項圈」…狗吊半空哀號　怒吼：我要報警

▲女子激動地拉著狗項圈報警。（圖／翻攝自推特／@melodyMcooper）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐約一名非裔男子日前到中央公園賞鳥時，看見一名女子沒有替狗綁上牽繩，因此好心靠近提醒。結果該名女子拒絕後，男子開始對著她錄影，這時女子情緒激動地拉著狗的項圈，讓狗幾度喘不過氣來，還放聲哀號，最後女子還報警說該名男子正威脅她的生命。

綜合外媒報導，非裔男子庫柏（Melody Cooper）25日早上到中央公園知名的漫步區（Ramble）賞鳥，這時他注意到一名女子沒有按照規定遛狗，因此上前提醒後，女子還是拒絕替狗牽繩，所以庫柏就開始錄影。沒想到這名女子情緒開始變得激動，不斷上前要庫柏停止，同時還用力扯著狗項圈，讓狗差點喘不過氣叫了出來。

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm — Melody Cooper (@melodyMcooper) May 25, 2020

在庫柏多次要求女子不要靠近後，女子便扯下口罩說要報警，她要告訴警察有名「非裔男子」正在威脅她的生命。該名女子報警後，不停對著電話另一頭說，「有名非裔男子正在威脅我，拜託你們快點派警察來。」

這段影片在社群網站曝光後，引發各界關注。庫柏表示，每次他在這裡賞鳥散步時，都會提醒狗主人要按照規定遛狗，「當我看到違法行為時，我不會迴避，否則這個公園將無法使用，不僅是對我這個賞鳥人士，對任何享受公園美景的人都是如此。」

▲狗不斷掙扎。（圖／翻攝自推特／@melodyMcooper）



紐約警方表示，這場口頭爭執中沒有任何人被逮捕或起訴。但這名叫做艾咪（Amy Cooper）的女子受到網友撻伐，她任職富蘭克林投顧公司（Franklin Templeton）已經決定立即解雇她，並發出聲明表示，「在這間公司裡，我們不能容忍任何形式的種族主義。」

艾咪後來接受NBC採訪時也公開道歉，當記者提及報警一事時，艾咪則說，「一想到警察，我就覺得自己是一個幸福的人，我認為警察是一個保護機構，而這個國家很多人沒有辦法有這種享受（luxury）。」

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