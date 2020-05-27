旺宏產能滿載、配息1.2元！吳敏求：半導體廠建立「非美系產線」有難度

▲旺宏電子董事長吳敏求。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／新竹報導

記憶體製造廠旺宏電子（2337）27日召開股東常會，承認2019年度財報每股稅後盈餘1.64元，決議每股配發1.2元現金股息，若以26日收盤價32.9元計算，殖利率約3.65%。董事長吳敏求表示，目前產能滿載，第二季營運表現將符合預期，將與第一季相當。

任天堂遊戲卡匣熱賣，加上電腦、伺服器、資料中心與5G需求強勁，旺宏今年第一季營運表現達94.15億元，季減2%，年增56%，為歷年同期新高。吳敏求指出，第二季營運表現與第一季相當，可能稍好也可能稍低，但對於下半年的情形則「看不到」，不過他有信心能把產品販售出去。

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展望下半年，吳敏求說，在工業控制、安全監控與車載等應用需求帶動，下半年3D單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）出貨可望放量；此外，5G發展趨勢不會改變，甚至將成為最主要的商機，有助高密度編碼型快閃記憶體（NOR Flash）產品發展。

針對美中關係緊張，美國正擴大圍堵華為，台灣能否籌組非美系半導體的設備產線，以服務非美系客戶？吳敏求表示，全世界半導體設備主要由美商供應，包括應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）、科磊（KLA）、艾司摩爾（ASML）的微影設備等，很多零件也都是美商提供，因此籌組非美系半導體設備產線有難度。

「幾乎是不太可能脫離，其他國家也跑不掉。」吳敏求解釋，既然全世界半導體設備都由美商供應，若美國政府擴大管制含有美國半導體設備生產的晶片，不得向華為供貨，那麼全世界的廠商都會受影響，就連美國廠商也無法避免。

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