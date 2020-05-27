祖克柏身價2.57兆超過巴菲特　全美第3富豪

▲臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任珈萱／綜合報導

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的財富近日超過了股神巴菲特（Warren Buffett），祖克柏淨資產是855億美元（約台幣2.57兆），一共超過巴菲特140億美元，成為美國第3大富豪。

綜合外媒報導，社交媒體巨頭臉書股票在3月至5月期間，飆升了近48％之後，祖克柏市值已從547億美元升至855億美元。 另外，巴菲特2014年至2018年期間向慈善機構捐款150億美元，而祖克柏和他的妻子Priscilla Chan捐贈了10億美元。

▼美國富豪排行。（圖／翻攝自TaxFairness）

據報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的身家從1,130億美元躍升至1,476億美元，繼續保持首富位置，微軟創始人比爾·蓋茲排名第二。

據了解。祖克柏於上週表示，即使新冠肺炎疫情趨緩，Facebook還是持續遠程作業，Facebook員工調查後也發現，疫情趨緩後，約有20％的員工「是非常有興趣」轉向全職遠程工作。

5月初發布的就業報告顯示，全美失業人數為2050萬人，4月份的失業率飆升至14.7％。