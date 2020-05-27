下月迎接74歲！川普被拍到站不穩「身體搖晃」　硬撐畫面曝光

▲川普出席國殤日。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普下月即將迎來74歲生日，不過他25日出席國殤日（Memorial Day）期間，卻被網友發現站不太穩，無法保持平衡，使得外界擔憂他的身體狀況。由於川普近來曾提及自己服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine），網友也猜測是否跟此有關。

《紐約每日新聞》報導，川普25日來到維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），紀念國殤日，然而國歌響起時，他卻明顯無法保持平衡，身體前後搖晃，但在嚴肅的場合，他還是試圖盡量站穩。有網友在推特貼出影片，懷疑川普是否出了健康上的問題。

Trump seemed to have significant trouble balancing as he approached the wreath today at Arlington Cemetery. pic.twitter.com/p6DHKC5Uqd — Joshua Potash (@JoshuaPotash) May 25, 2020

部分網友猜測，川普可能穿了不合腳的鞋子，也或許他在周末期間去打高爾夫球後感到疲憊。此前，美國新冠肺炎（COVID-19）死者人數接近10萬，川普重回他熱愛的悠閒活動後遭到媒體抨擊，他則透過推特嗆聲，「媒體沒說的是，這是我近3個月來第一次打高爾夫。」

川普前些時刻還不顧醫師反對，公然告訴大眾他一直服用羥氯奎寧，作為預防新冠肺炎，不過他24日提到已不再採用此種藥物。網友懷疑，會不會是川普服用藥物後身體不適。

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