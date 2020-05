下月迎接74歲！川普被拍到站不穩「身體搖晃」　硬撐畫面曝光

▲川普出席國殤日。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普下月即將迎來74歲生日,不過他25日出席國殤日(Memorial Day)期間,卻被網友發現站不太穩,無法保持平衡,使得外界擔憂他的身體狀況。由於川普近來曾提及自己服用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine),網友也猜測是否跟此有關。

《紐約每日新聞》報導,川普25日來到維吉尼亞州的阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery),紀念國殤日,然而國歌響起時,他卻明顯無法保持平衡,身體前後搖晃,但在嚴肅的場合,他還是試圖盡量站穩。有網友在推特貼出影片,懷疑川普是否出了健康上的問題。

Trump seemed to have significant trouble balancing as he approached the wreath today at Arlington Cemetery. pic.twitter.com/p6DHKC5Uqd