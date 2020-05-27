降低Libra主導色彩　臉書數位錢包Calibra更名為「Novi」

▲臉書數位錢包Calibra更名為「Novi」。（圖／取自Facebook Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

臉書虛擬貨幣 Libra 此前曾引起諸多爭議，但臉書對金融科技的想像不願止步於此。該公司稍早宣布，將旗下數位錢包 Calibra 更名為「Novi」。外界推測，此舉是為將數位錢包與 Libra 區分開來，降低該公司主導 Libra 基金會的色彩。

Novi 負責人馬庫斯（David Marcus）在聲明中表示，「Novi」一詞的靈感來自於拉丁語的「novus」及「via」，前者意味著「新的（new）」，後者則為「方式（way）」。馬庫斯指出，雖然改了名字，「但我們並沒有改變為世界各地人提供其負擔得起的金融服務的承諾。」

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Novi 可用來發送及保存 Libra 數位貨幣，其匯款就與發送訊息一樣容易，可獨立使用，也可在 Messenger 及 WhatsApp 上應用。

透過更名，臉書試圖使 Libra 數位貨幣計畫不再是「『臉書』的計畫」，臉書僅是 Libra 基金會中的其中一個成員，其他還有數十個成員，包括 Andreessen Horowitz、Coinbase、Iliad、Lyft、Shopify、Spotify、Uber 等。Libra 的區塊鏈應獨立於臉書之外，而 Novi 則是由馬庫斯領導的一個臉書的項目。

隨著新名稱的發布發布，臉書的數位錢包也獲得了全新的 Logo。事實上，Calibra 的在推出時也引起爭議，被指控抄襲金融科技新創公司Current的Logo。Novi 的新 Logo 保留了 Calibra 的「波浪」元素，並將之融入名稱中的字母「O」中。

更改名稱是臉書數位貨幣計畫的最新一步，自該公司於去年 6 月發表發布白皮書介紹旗下數位貨幣 Libra 以來，便一直面臨著巨大的監管壓力。Libra 最初僅支援少數幾種貨幣，包括美元、英鎊及歐元等，並預告未來也將支援其他數位貨幣。

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